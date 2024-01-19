Лучше без России, чем без доллара. Как китайские и турецкие банки испугались новых санкций США

Эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики

Оказалось, что для китайских, турецких, кипрских банков страх потерять финансовый рынок США оказался сильнее, чем хорошие отношения с российскими партнерами. Экономист Вячеслав Черкашин рассказывает, как сработали вторичные санкции президента Байдена.

Почти месяц назад увидел свет Указ Президента США Байдена "Executive Order on Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation’s Harmful Activities", позволяющий вводить точеные санкции в отношении финансовых учреждений и агентов, поддерживающих агрессию России против Украины.

Под действие документа подпадает любая неамериканская финансовая организация, включая банки; операторов платежных систем и карт; трасты; страховые компании; брокеров и торговцев рынка ценных бумаг; биржи; инвестиционные компании; торговцев драгоценными металлами, а также любые филиалы или дочерние компании вышеперечисленных субъектов.

Фактически Указ создал правовое поле для применения института "вторичных санкций" в отношении широчайшего спектра международных финансовых агентов. Это позволяет Министру финансов США без какого-либо предварительного уведомления применить к иностранным компаниям/агентам-нарушителям наказание в виде:

запрета на открытие или строгие ограничения на ведение корреспондентских счетов в Соединенных Штатах;

заморозки имущества/активов, которые находятся в Соединенных Штатах (не могут быть переданы, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом проданы).

Первые результаты вторичных санкций уже проявляют себя. Китайские (государственные), кипрские и турецкие банки, чтобы не потерять доступ к финансовому рынку США, начали требовать повышенный объем документации по "пророссийским трансакциям", ширится практика отказов в дальнейшем обслуживании или проведении платежей по операциям, потенциально помогающим обеспечивать российский военно-промышленный комплекс и связанные с ним отрасли критически важными товарами и комплектующими.

Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница.

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