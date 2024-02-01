Сколько нужно мобилизованных: о чем поспорили президент и Залужный

Становятся известны детали конфликта между президентом Зеленским и главкомом Залужным. Как пишет журналист The Washington Post Изабель Хуршудян, все дело было в количестве мобилизованных, которые в данный момент нужны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил своему высшему командующему генералу Валерию Залужному, что увольняет его на совещании в понедельник, как свидетельствует высокопоставленный чиновник, знакомого с разговором. Это разрушительная военная встряска на фоне борьбы Украины на поле боя и спустя несколько месяцев трений между президентом и популярным генералом.

Залужный пока остается на своем посту, но ожидается, что официальный президентский указ подтвердит его отстранение от власти почти через два года после российского вторжения, когда силы Москвы, похоже, перехватывают стратегическую инициативу на некоторых участках фронта.

В понедельник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг факт увольнения Залужного. "Темы для разговора нет", — заявил журналистам Никифоров. В среду он не сразу ответил на сообщения The Washington Post с просьбой предоставить обновленные комментарии.

Далеко не очевидно, что какой-либо новый командующий сможет улучшить сложную ситуацию в Украине на поле боя без значительного увеличения сил и вооружений — именно того, чего Залужный требовал от Зеленского, добавляя напряженности в и без того испорченные отношения с верхами.

Популярность Залужного – как среди военных, так и среди простых граждан – делает его отстранение политической авантюрой для Зеленского. Это также создает стратегические риски в то время, когда Россия усилила свои атаки, а помощь Киеву в сфере безопасности со стороны Запада замедлилась. Генерал установил прочные отношения со своими западными коллегами и часто имел возможность напрямую отстаивать поставку определенных видов военной техники и обращаться за советом по стратегии боя.

Было неясно, планировали ли Зеленский и его команда увольнение на этой неделе, прежде чем подробности встречи в понедельник просочились в некоторые СМИ и каналы в Telegram. Но напряжение между ними нарастало уже несколько месяцев.

В результате долгожданного украинского контрнаступления в прошлом году с использованием солдат, обученных союзниками по НАТО и оснащенных западным оружием и техникой, была возвращена небольшая территория, что далеко не оправдало ожиданий. Залужный и его американские коллеги резко разошлись во мнениях по поводу тактики, и украинский командующий в конечном итоге проигнорировал совет США сконцентрировать свои силы, что, по его мнению, могло привести к гораздо большим потерям.

В понедельничном разговоре Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны и что международные покровители страны также замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий освежит ситуацию, сказал источник, знакомый с их разговором. Два человека рассказали о встрече на условиях анонимности, чтобы быть откровенными о весьма деликатной ситуации с непредсказуемыми последствиями для войны и безопасности Украины. По их словам, ожидается, что будут отстранены и высокопоставленные сотрудники штаба Залужного, а разногласия обострились по поводу того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году.

Залужный предложил мобилизовать около 500 000 военнослужащих, но Зеленский считал эту цифру непрактичной, учитывая нехватку униформы, оружия и тренировочных средств, а также потенциальные проблемы, связанные с вербовкой. Зеленский также публично заявил, что Украине не хватает средств для оплаты такого количества новых призывников.

Залужный возразил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь, и ей необходимо будет противостоять 400 000 новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать. Все эти подробности излагают люди, знакомые с ходом разговора.

Неясно, кто заменит 50-летнего Залужного. Одним из ведущих кандидатов является глава военной разведки Украины 38-летний генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Его назначение потенциально может сигнализировать о переходе к асимметричной тактике – такой, как удары беспилотников вглубь российской территории, которые часто организовывал Буданов. Но у него, имеющего опыт работы в спецназе, нет опыта командующего армией.

Другой вариант — генерал-полковник Александр Сырский, 58-летний командующий сухопутными войсками Украины, которому приписывают руководство обороной Киева в первый месяц войны, а затем организацию успешного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области осенью 2022 года. Но среди рядовых нет особой любви к Сырскому — многие считают его командиром советского образца, который слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте, когда уже следовало отойти.

И Буданов, и Сырский считаются фаворитами Зеленского и Андрея Ермака, руководителя президентской канцелярии и ближайшего советника Зеленского.

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