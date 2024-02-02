Крымская ловушка. Как Россия потерпела одну из крупнейших геополитических неудач

Военные методы России не меняются уже много веков, пишет аналитик Павел Вернивский. На примере Крымской войны он показывает, как стремление захватить земли, которые Россия считала своими, привело к национальной катастрофе.

Почему военные методы России не меняются уже сотни лет?

Знаете, я люблю изучать историю. И во время анализа поведения Путина относительно начала войны в Украине у меня возникло ощущение дежавю. Где-то уже такое было. Имею в виду Крымскую войну 1853—1856 годов.

Вся эта история началась еще в 1820 году, когда министр иностранных дел Российской империи Иван Каподистрия, который был этническим греком, предложил офицеру греческого происхождения Александру Ипсиланти стать во главе организации "Филики Этерия". Это было тайное общество, которое должно было бороться за независимость Греции от Османской империи, а штаб-квартира организации была расположена в Одессе с практической целью — быть поближе к границе с Османской империей. И именно это позволяло членам вести подрывную деятельность и провоцировать беспорядки в Греции и дунайских княжествах Османской империи. Сначала члены организации предложили Каподистрии возглавить их организацию, но он отказался, поскольку не мог министр иностранных дел возглавлять организацию, которую считали причастной к греческим беспорядкам. А вместо себя предложил Ипсиланти. И вот этот новый главарь вывел беспорядки на новый уровень — ему удалось спровоцировать настоящее восстание в Дунайских княжествах. И хотя это восстание было не очень удачным и туркам удалось его подавить, оно спровоцировало эффект домино. Восстание вспыхнуло в разных регионах Греции и сразу превратилось в освободительную войну за независимость Греции.

Долгое время Греция боролась сама, а западные страны не хотели вмешиваться, потому что видели там русский след. Может, греки и хотели независимости, но у России планы были совсем другие — уничтожить Османскую империю и захватить новые территории вместе со Стамбулом. Поэтому ситуацию надо было решать. И в 1827 в Лондоне три страны — Франция, Великобритания и Россия — подписали конвенцию, которая требовала от Турции прекратить военные действия и предоставить Греции статус автономии. Султан, одержавший несколько побед, отказался выполнять требования, после чего флот коалиции уничтожил флот султана в Наваринском сражении. Параллельно с этим Россия начала сухопутную операцию, в результате которой одержала ряд побед и таким образом заставила Османскую империю сесть за стол переговоров, чтобы заставить ее выполнять положения конвенции. А также частично отказаться от территорий, которые были захвачены во время этой операции.

И хотя удалось достичь официальных целей конвенции, но Россия не достигла желаемого. Ведь на самом деле ее не волновала судьба Греции. Греки были лишь удобным инструментом для достижения имперских амбиций.

Главной же целью России был Стамбул. Она тогда принципиально его называла по-византийски — Константинополь. Именно в этой принципиальности заключалась первая, можно сказать, сакральная причина, почему русские так хотели им владеть. Именно византийский Константинополь был центром зарождения православной церкви, и именно оттуда православие попало в Киевскую Русь. Ну, а семья Романовых, которая себя считала наследниками Руси, хотела завладеть этим городом. Недаром Петр, первый царь из династии Романовых, переименовал Московию в Россию.

Существовала также и геополитическая причина. Владение Стамбулом автоматически означало контроль над Босфорским проливом. И этот контроль, с одной стороны, ограничивал доступ британских и французских военных кораблей в Черное море, что позволяло устранить угрозу со стороны сильных держав и давало возможность безраздельно владеть морем. А с другой стороны, Россия получала свободный доступ в Средиземное море.

Однако реализации этих планов России мешала Великобритания. Эта страна также понимала стратегическую важность Босфора. И ей было выгодно существование Османской империи как инструмента противовеса имперским планам России, которые могли угрожать интересам Великобритании в Средиземном море и на Ближнем Востоке.

Саму же Османскую империю русский царь считал слабым противником. И был уверен, что сможет быстро ее победить, если ей не будут помогать другие страны.

Поэтому новая война между Россией и Османской империей была лишь вопросом времени. Не хватало лишь удобного момента. Этот удобный момент появился, когда Наполеон III совершил государственный переворот и в декабре 1852 года объявил себя императором. Бонапартов в Европе и так не любили, а из-за этого инцидента антипатия возросла еще больше.

Именно этот инцидент был первым звоночком для России, что Великобритания вряд ли станет заключать союз с племянником Наполеона Бонапарта, который к тому же грезит славой своего дяди.

Прямой же причиной начала войны стал инцидент вокруг Палестины, который тогда контролировала Османская империя. Наполеон III требовал отдать право контроля над христианскими святынями в Палестине католической церкви. России это не понравилось, и она требовала, чтобы турки придерживались договора, в котором контроль должен был быть в руках православной церкви. Некоторое время султан пытался маневрировать, чтобы удовлетворить и тех, и других, однако ситуация только разогревалась. И дошло до того, что французы отправили военный корабль, угрожая применением силы, а русские начали угрожать вторжением, разместив войска на границе.

Параллельно с этим Николай I начал проводить беседы с английским послом, пытаясь убедить того, что у него нет намерений завоевывать новые территории. Он лишь хочет защитить интересы христиан в Османской империи. И ему даже казалось, что он сумел убедить посла. А самое главное, что британцы не станут объединяться с французами, чтобы помочь туркам.

После этого в Стамбул отправили князя Меньшикова, и одним из требований было то, что все христиане Османской империи должны были находиться под защитой России. Английский посол в Стамбуле предложил султану частично признать требования, кроме протекции над христианами. Именно это и стало поводом для России, чтобы ввести свои войска на территорию Османской империи.

Понимая неизбежность своего поражения, султан все же согласился принять условия царя. Однако тот сразу же выдвинул новые, параллельно с тем продолжая свою экспансию вглубь Османской империи.

Великобритании и Франции, конечно же, не нравилась эта ситуация, но сначала они пытались решить вопрос дипломатическим путём. И поэтому они пробовали создать договор, который бы устраивал обе стороны, однако условия и формулировки не устраивали ни царя, ни султана.

И, конечно же, за это время Россия не прекращала военные действия. Последней каплей для западных стран стала Синопская битва, когда русская эскадра уничтожила турецкий флот в порту города Синоп. Именно тогда России был выдвинут англо-французский ультиматум. Конечно, этот ультиматум был проигнорирован, и две самые мощные страны в мире объявили России войну, которая впоследствии закончилась поражением России.

Николай I не дожил до конца войны, а его место занял его сын Александр II. И именно ему пришлось разгребать плачевные последствия этой бессмысленной войны. Сначала именно он был вынужден признать поражение и подписать договор, который поставил государство в худшее положение, чем оно было до того. Затем в стране начался экономический кризис, который впоследствии перерос в массовое недовольство населения. А на императора было совершено 8 покушений, последнее из которых закончилось его убийством.

Однако самое главное, что необходимо понимать, что даже это не заставило Россию отказаться от своих планов. За 4 года до своего убийства Александр II решил повторить то, что хотел сделать его отец. И начал еще одну войну против Османской империи.

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