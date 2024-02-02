Алмазный "облом" Москвы. Как Россия неожиданно наткнулась на санкции в Анголе

Для тех, кто сомневается, что антироссийские санкции работают, журналист Антон Швец предлагает историю про алмазы в Анголе. В этой африканской стране компания из РФ неожиданно для себя столкнулась с тем, что с ней не хотят иметь дела

Санкции не работают, ага.

Ангола сообщила российской алмазной компании "Алроса", что не желает видеть россиян в совместной добыче алмазов на месторождении Катока. Это произошло из-за санкций на российскую алмазную индустрию и конкретно на "Алросу", так как банки отказываются работать с Анголой из-за присутствия в добыче россиян.

Ангольцы просят "Алросу" выйти из совместного предприятия по добыче, по крайней мере, пока санкции не снимут. В ответ россияне требуют компенсаций. Как всегда у россиян, огромных. Ангола платить, разумеется, не желает, потому что ситуация в экономике Анголы очень сложная. Ангола предлагает россиянам по крайней мере на некоторое время отвалить.

Но проблема в том, что экспорт Анголы — не только алмазы, а еще и нефть. И крупнейшим покупателем ангольской нефти являются США. Кроме того, США участвуют в переоснащении армии Анголы. США желают выбросить из Анголы не столько россиян, сколько Китай (почти половина долга Анголы — китайская, и это не включает долги предприятий). Соответственно, россияне считают, что пауза может быть лишь красивым названием для прекращения сотрудничества вообще. США важны для Анголы не только из-за сложной экономической ситуации, но и из-за политической ситуации, потому что оппозиция норм поджимает ангольскую власть. И встречи с Байденом для ангольских властей очень важны.

Интересно, как это все разрулит "Алроса". "Вагнеров" -то нет уже.

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