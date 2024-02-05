Грета Тунберг - не Жанна д'Арк. Как маленькая экоактивистка превратилась в политическую фурию

Со временем известная экоактивистка Грета Тунберг становится все менее похожа на святую, какой ее многие представляли изначально, пишет в колонке для The Telegraph историк Зои Стримпел. По ее мнению, постепенно Грета эволюционирует в политизированную хулиганку.

Иначе и не скажешь: Грета Тунберг, знаменитая 21-летняя активистка по борьбе с изменением климата и двукратная номинантка на Нобелевскую премию мира, — хулиганка.

Когда на прошлой неделе она насмехалась над Вестминстерским мировым судом, обвиняемая в нарушении общественного порядка при срыве конференции руководителей нефтяных компаний в отеле InterContinental на Парк-лейн, в глазах ее светилось безумное ликование. Без сомнения, она с любовью вспоминала дымовые шашки своей труппы, оглушительный грохот их барабанов или их отказ сдвинуться с места даже на несколько футов по просьбе полиции, чтобы делегаты могли покинуть отель. На хамскую развязность девушки просто удивительно смотреть, а оправдание сделает ее еще более дерзкой.

Несколько лет назад, когда она, будучи подростком с перламутровой кожей, начала свой путь к всемирной славе и восхищению, ее страсть к повышению осведомленности о праведности пробудила, по крайней мере, среди добрых людей, образ современной Жанны д’Арк.

Это все было немного чрезмерно усердно, немного сумасбродно, но ей было 17, и она меняла повестку, хотя и в неоднозначном направлении, облагораживая климатическую истерию и злокачественную политизацию с одной стороны, но с другой, получая важные цифры для того, чтобы мы могли переосмыслить использование пластмасс и ископаемого топлива. Только в Швейцарии, согласно исследованию федерального технологического института Лозанны, ее легендарные "школьные забастовки за климат", также известные как "Пятницы ради будущего", привели к тому, что треть швейцарцев изменила свои повседневные привычки.

У нее всегда была склонность к распространению беспорядков. Тунберг начала прогуливать школу в знак протеста против изменения климата в 2018 году, а к 2019 году в программе Fridays for Future четыре миллиона учеников по всему миру делали то же самое.

Отсюда — легкий путь к другим занятиям: большинство климатических истериков диверсифицируются и начинают открыто заниматься более широким набором отвратительных взаимосвязанных идей.

Однажды я спорила на эту тему с Роджером Халламом, одним из основателей Extinction Rebellion, который разглагольствовал перед толпой в Кембридже о геноцидном расизме, очевидно, связывая то, что он считал западным климатическим самоуспокоением, с продолжающейся расовой эксплуатацией в больших масштабах. Это грубая идея, лежащая в основе "климатической справедливости". Она значит: "Запад — зло, и каждый, кто его ненавидит, — добро".

Неудивительно, что Тунберг с 7 октября посвятила себя показной поддержке палестинского дела. На заседание суда в Лондоне она явилась в большой куфии и причудливой футболке с надписью: "Спрячьте беженца, а если это станет незаконным, спрячьтесь тоже". После вторжения ХАМАСа и резни в Израиле судьба деревьев, похоже, отошла на второй план для Тунберг и ее команды. Демонизация Израиля быстро становится ее постоянной заботой.

Грета стала образом мировой поп-культуры

Ее хамство проявилось в полной мере с тех пор, как она стала полезной идиоткой для тех, кто желает вреда Израилю. На климатическом митинге в Амстердаме в ноябре 70-тысячная толпа Тунберг скандировала: "Палестина будет свободна". Затем она пригласила на сцену палестинку и афганку. В этот момент некий мужчина вскочил и, ненадолго выхватив микрофон у Тунберг, сказал с полной прямотой: "Я пришел сюда для климатической демонстрации, а не для политической болтовни". Тунберг быстро вернула себе микрофон и приказала мужчине "успокоиться". После небольшой паузы она начала скандировать: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле".

Не нужно быть ученым-ракетчиком или профессором политической теории, чтобы понять, что этот лозунг не имеет абсолютно никакого смысла. Особенно учитывая, что единственным оккупантом Газы был ХАМАС – который, конечно, не заботится о климате – а в тех частях Западного Берега, где Тунберг и компания устроили свои акции, это делает Израиль.

Фактически, Тунберг была неотъемлемой частью учебных материалов израильских школ до тех пор, пока она не начала проповедовать "Свободу Газы" после 7 октября — и тут уж ее сочли неподходящей для того, чтобы быть "образцом для подражания в области образования и морали".

И такие крошечные участки земли, как те, которые Тунберг и ее друзья демонизируют как "оккупированные", никогда не смогут помешать какой-либо миссии по спасению планеты – они не имеют никакого отношения к делу.

Но ей все равно. 26 января, когда Международный Суд огласил свое решение по ложному делу Южной Африки против Израиля по обвинению его в геноциде, Грета была прямо там, в Гааге — она протестовала.

Это дело представляло собой оскорбительный намек на праведную войну против вторжения злого врага, но Тунберг была раздосадована тем, что суд на самом деле не пришел к выводу, что Израиль осуществляет геноцид. И поэтому она написала в Интернете, что: "Израиль – а также те, кто поддерживает жестокие нападения и оккупацию, совершаемые Израилем – должны понести ответственность за свои действия. Мы не можем молчать во время геноцида".

Это не первый случай, когда молодежь, которую прославляют как благородно сосредоточенную на великом деле дня, раскрывает себя в своем истинном лице. Например, бывший серфер и любитель деревьев Джексон Хинкль, ныне известный "антисионистский" влиятельный человек в социальных сетях, начинал как яростный климатический активист.

Сколько еще празднований палестинского "сопротивления", сколько еще примеров разрушительного поведения нам придется пережить, прежде чем люди перестанут видеть в этих храбрых молодых климатических воинах святых и вместо этого признают их такими, какие они есть: грубыми эмиссарами деструктивного вероучения?

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