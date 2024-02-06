Угроза русского бунта. Почему Кремль решил снять с выборов президента Бориса Надеждина

Российские власти откровенно испугались, что антивоенно настроенные граждане сконцентрируются вокруг оппозиционного кандидата в президенты Бориса Надеждина, считает обозреватель Алексей Копытько. И решили отсечь его от выборов — от греха подальше…

Российские власти сделали заявление, которое фактически означает, что "антивоенный кандидат" в президенты РФ Борис Надеждин не будет допущен к выборам (решение оформят через 2 дня). Якобы проверка листов с подписями за выдвижение этого кандидата выявила недопустимо высокий процент брака.

Сейчас по росмедиа, в том числе – либеральным, активно разгоняется версия, что Надеждин сам виноват. Ибо его могла "подставить" часть команды, якобы сознательно направившая в ЦИК поддельные подписи.

Версия "сами виноваты" — просто идеальная для деморализации тех людей, которые поддержали Надеждина. Тут вам и зрада, тут вам и недееспособность. В общем – жалкие людишки, эти оппоненты власти.

Нюанс вот в чем. Никаких иллюзий насчет собственно кандидата Надеждина и его "шансов" не было. Однако ему было позволено произносить в эфир вещи, которые резонировали среди части росграждан. Он артикулировал и способствовал легализации антивоенной повестки. И росграждан с таким запросом оказалась неожиданно много.

(Отдаленно напоминает ситуацию в Беларуси, когда жена оппозиционного блогера стала точкой сборки чаяний недовольных Лукашенко).

Что создало для Кремля нежелательные риски. И меньшим злом стал недопуск Надеждина.

Почему это не лучший сценарий – я чуть раньше писал. Авторитарный кандидат в цари и претендент в мировое политбюро должен выигрывать безупречно. Отсутствие конкуренции – это показатель неуверенности, несолидно при таких амбициях.

Версия, что оппозиционеры "сами виноваты", для Кремля идеальна, также, как сигнал на запад и в Китай. Дескать, мы были готовы играть в демократию, но вы сами видите – эти чудики ни на что не способны.

Не буду делать предположений – это Кремль провел спецоперацию с подписями через подсадных уток, действительно сами накосячили или просто ЦИК по беспределу забраковал подписи. Важно, что среди росграждан есть настроения, которые беспокоят власть. Раз есть запрос – значит, будут выразители. Кремль имеет большой опыт создания контролируемых "оппозиционеров", для выпускания пара. Иначе бунт.

Вероятно, в скором времени мы должны увидеть одобренного Кремлем лидера (или нескольких) движения родственников мобилизованных на "СВО".

На днях родственники (преимущественно – родственницы) пытались устроить в Москве акцию для привлечения внимания – возложить цветы к вечному огню. Самих родственников не трогали, а вот журналистов и других снимавших акцию полиция запаковала. Т.е., Кремль попытается максимально блокировать неконтролируемое освещение. Следующий ход – "возглавить" движение, чтобы потом его дискредитировать.

В общем, не все там у них гладко. Нужно подбрасывать им задач, чтоб не успевали разбираться.

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