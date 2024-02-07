Флешмоб-21 — в чем секрет акции в соцсетях, которая заставляет улыбаться и вспомнить лучшее

Люди любят вспомнить себя молодыми и красивыми — так объясняет эксперт Артем Биденко успех флешмоба-21. По его убеждению, если в социальной сети мы можем немного расслабиться, а не ссориться из-за очередных политических скандалов — это очень и очень хорошо

Про фото в 21

За последние недели я был на двух фокус-группах для нашего проекта CEU4U. Ключевой инсайт — все украинцы очень уставшие от войны. Настолько, что фотография улыбающейся девушки в рекламе вызвала всеобщее возражение: "Украинка не может улыбаться, у нас никто сейчас не смеется". Да, я почувствовал себя в аду маркетолога.

Но социум и люди не могут постоянно находиться в состоянии стресса, нужен выход, хотя бы в прошлых хороших воспоминаниях. И поэтому флешмоб "Покажи свое фото в 21" нашел такой отклик — все постят свои фото, все улыбаются и обсуждают в комментариях воспоминания. Сначала в Инсте, теперь в ФБ. Однокурсники, одноклассники, коллеги — мы снова общаемся.

У нас с Богданом Буткевичем возникла даже дискуссия — по его мнению, это очередная ловушка нехороших людей, чтобы собрать фотографии по тегу "21", а потом использовать в преступных целях. Мне кажется, как раз в этом случае мы преувеличиваем угрозу: большинство фотографий и так люди берут из своих альбомов, а ресурсы ИИ позволяют извлекать наши фото без каких-то специальных тегов. Искусственный интеллект вообще оперирует десятками тысяч атрибутов и может подбирать фото по многим параметрам, и для этого ему не нужно создавать отдельный сценарий "вот все эти фото в 21 год". Ну и, кроме того, API фейсбука является закрытым, поэтому все эти фото может собирать только сама Мета. Им для этого флешмобы не нужны)

Психологи давно знают ответ про этот наш флешмоб. Люди любят вспомнить себя молодыми и красивыми. И если в социальной сети мы можем немного расслабиться, а не ссориться из-за очередных политических скандалов — это очень и очень хорошо.

Да будет с нами эта Сила)

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