ПТРК "Стугна-П" нуждается в модернизации: что ее сдерживает

"Именно этому ПТРК принадлежит первое в истории войн и конфликтов достижение — уничтожение ударного вертолета Ка-52 в воздухе! Ее работу по российской технике все ждали с нетерпением, кроме самих россиян, особенно тех, кто был в той технике". Мнение.

А вы не знаете, куда исчезли видео с работой ПТРК "Стугна-П"?

В начале полномасштабного вторжения в Украину видео с применением ПТРК "Стугна-П" были буквально вирусными. Именно этому ПТРК принадлежит первое в истории войн и конфликтов достижение — уничтожение ударного вертолета Ка-52 в воздухе! Ее работу по российской технике все ждали с нетерпением, кроме самих россиян, особенно тех, кто был в той технике.

Но сейчас — тишина. Тишина не потому, что ПТРК "Стугна-П" не производится, или закончились комплексы на складах. Причина совсем другая.

Одним из очевидных преимуществ ПТРК "Стугна-П", кроме выносного пульта управления, была дальность — 5 км, максимум 5,5 км. Но выжать эти 5,5 не всегда получалось, однако такое было возможно. В свою очередь сейчас российская техника типа боевых танков применяется преимущественно с закрытых позиций как эрзац-САУ. Это делает применение практически любого ПТРК неэффективным.

По опыту боев 2022 года, а также 2023-го, военные передали пакет предложений ГККБ "Луч", в частности, по увеличению дальности поражения с 6 км до 8 км, а также увеличению бронепробиваемости боевой части до 1200-мм+ по ДЗ. В ГККБ "Проминь" запрос приняли и согласились с предложениями, тем более, что они уже имеют наработки по модернизации ПТРК "Стугна-П", но в инициативном порядке к работе над проектом они не могут приступить. Нужен заказ.

И было бы смешно, если бы не было так грустно, но ответ на заказ: "Это сейчас не ко времени". Не ко времени, так не ко времени.

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