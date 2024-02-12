Российский ВПК пошел на спад. Какие проблемы имеет Кремль с производством оружия

Темпы роста российского ВПК заметно снизились в последние месяцы. Подчеркивая это, военный эксперт Константин Машовец выделяет главные причины этой тенденции и объясняет, чего можно ждать дальше

По отчетным данным Совета безопасности РФ, темпы роста объемов в сфере "военно-промышленного производства" достигли своего пикового значения в сентябре 2023-го года и составили +38.9 % от объемов среднемесячного показателя предыдущего года.

Однако, дальше началось существенное падение этих показателей:

октябрь — +34 %;

ноябрь — +27.6 %;

декабрь — + 11.2 %;

январь 2024-го г. (прогноз) — +7 %.

По оценке аналитических структур совета безопасности РФ, дальнейшему наращиванию объемов военного производства в РФ мешает несколько существенных факторов.

- "Кадровый вопрос".

По сути, особых сложностей с наймом работников на низкоквалифицированные должности в промышленном производстве в РФ нет, трудности начинаются со средне- и высококвалифицированными кадрами рабочих специальностей. Даже автоматическое увеличение средней заработной платы в отрасли, различных социальных и государственных "бонусов" для персонала соответствующей категории не позволяет механически решить эту проблему, так как для его подготовки в достаточном объеме требуется определенное время.

В среднем, по производствам российского ВПК, нехватка высококвалифицированного рабочего персонала колеблется в пределах 15-20% от реальной потребности. Причем, с увеличением инвестиций со стороны государственного бюджета РФ в эту отрасль (кратно) и соответственно постоянно растущей потребности в расширении объемов производства военной продукции, эта потребность получила устойчивую тенденцию, по увеличению своих размеров.

Вполне возможно, что через некоторое время острота этой проблемы российского ВПК будет преодолена (россияне сейчас очень серьезно вкладываются в профессионально-техническое образование и подготовку своих граждан). Но "в моменте", прямо сейчас, она вполне налицо. И для ее устранения нужно определенное время.

- "Технологические сложности".

Для дальнейшего наращивания производства, расширения номенклатуры и обновления "модельного ряда" конечной продукции, российскому ВПК необходимо соответствующее промышленное оборудование. Начиная со станков, способных выточить артиллерийский ствол с заданными качественными параметрами, заканчивая специализированным оборудованием для монтажа сложных электронных блоков.

Доля собственного производства такого оборудования в РФ не превышает указателя в 32-35% от реально существующей потребности (да и то, это по собственным отчетам российских структур... в реальности она явно еще ниже). Закупка такого оборудования (имеется в виду по всей номенклатуре, задействованной в военном производстве) за рубежом, в том числе у КНР, в течение последних 4-х месяцев, согласно отчету Совета безопасности РФ, постепенно усложняется.

Да, вы не ошиблись, китайцы не очень охотно поставляют в РФ сложное и специализированное промышленное оборудование, которое можно задействовать в военном производстве. Если такого рода станки и оборудование с лейблом "маде ин Чина" попадают в Россию, то это носит характер каких-то уникальных и эксклюзивных случаев.

В свою очередь, с решением правительств Японии и Южной Кореи "ужесточить" контроль за поставками уникальных промышленных технологий и промышленного оборудования "двойного назначения" на территорию РФ, в том числе "через третьи страны", российские структуры прогнозируют обострение этой проблемы, как в общем промышленном производстве, так и в частности в ВПК.

На данный момент, Россия просто не производит промышленное оборудование такой номенклатуры, которая необходима ее ВПК для производства современных и перспективных типов и образцов вооружения и военной техники (ВВТ), ни достаточного качества, ни в достаточных объемах (особенно, это обостряется в условиях возникновения объективной потребности в наращивании объемов производства ВПК).

Китай вроде бы и дружит с Россией, но развивать ВПК не помогает Фото: Getty Images

Так, перед широкомасштабным вторжением на территорию Украины, правительству РФ, в течение нескольких лет и благодаря реализации нескольких целевых программ, удалось обновить парк промышленного оборудования своего ВПК (СУЩЕСТВУЮЩЕГО НА ТОТ МОМЕНТ) примерно на 64-65% (по крайней мере, "по бумагам"). Причем, преимущественно за счет ИМПОРТНОГО оборудования и оснащения.

Однако, и здесь возникают определенные проблемы.

Ведь даже приобретенное и ввезенное на территорию РФ до вторжения сложное в технологическом отношении промышленное оборудование, произведенное в Европе, США, Японии и других развитых странах мира, которые россияне используют в военном производстве, требует РЕГУЛЯРНОГО сервисного обслуживания.

Запасные части, расходные материалы и т.д...

Более того, наращивание объемов военного производства объективно ведет к сверхурочному "юзанию" этого оборудования, пока "не сломается" или "не рассыплется".

И это становится существенной проблемой, когда такого рода оборудование или его детали или запасные части, из-за перманентного усиления санкций, становятся дефицитом.

И я очень сомневаюсь, что какая-то зарубежная фирма или компания, пожалуй, за исключением китайцев, согласится СЕЙЧАС посылать своих специалистов в РФ НА ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО обслуживать станки или оборудование, поставленное ею ранее. По крайней мере, открыто.

Поэтому, на мой взгляд, ничего удивительного в снижении темпов и объемов роста военного производства в РФ в конце прошлого года нет.

Иными словами, в силу объективных причин, российский ВПК начал понемногу замедляться в своем росте, по крайней мере, в объемах.

Как выяснилось, просто "залить деньгами" ВПК для его РЕАЛЬНОГО роста (точнее, для увеличения его отдачи) мало.

И потом, кроме объемов, нужно определиться с тем, ЧТО ИМЕННО надо производить и наращивать. После большого "кинДжального" шкандала с громкими посадками разработчиков, "компетентные органы" РФ получили из Кремля недвусмысленный приказ "тщательно проверить" все перспективные и "современные" разработки ВВТ (особенно в категории путинских "вундерваффе", которыми он периодически пугает мир), и на которые старцы-чекисты тратили российскую значительную бюджетную копейку в течение последних лет.

Это же совершенно разные вещи (как по стоимости, так и по "эффекту"), наклепать каких-то "железяк", пусть разработки "позднесоветского периода", или создать какую-то принципиально новую "устрашающую" фигню, которая плавает, летает, ездит, стреляет или попадает "через пень-колоду".

Старенький советский Т-72, может, и не новейшее оружие, но надежное и всесторонне отработанное, как в технологически-производственном отношении, так и в смысле использования. По крайней мере, за это говорит количество модернизаций этого танка.

В свою очередь, Т-14 Армата, "уникальная, новейшая, красивая, страшная и с туалетом", но глохнет прямо посреди парада, "в аккурат перед мавзолеем".

И таких примеров можно привести немало, начиная с ЗРК "Панцирь-С1", который "здесь стреляет, а здесь не стреляет", заканчивая последними разработками "супер-автоматов" типа АК-12\19, или создание "новейших армейских средств тактической связи", которые на поверку оказываются перелицованной китайской радиостанцией.

То есть, деньги гатятся значительные, а на выходе — какая-то фигня получается. И, по большому счету, это еще один "проблемный вопрос" российского ВПК.

Конечно, до каких-то критических пределов (или лучше сказать, "пределов роста") российский ВПК еще очень далек. Он вполне способен еще понемногу расти (и соответственно, наращивать объемы своего производства), но как видим, определенные тенденции по нарастанию проблем в нем вполне просматриваются.

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