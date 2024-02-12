Кто лучше — Залужный или Сырский: как обсуждение главкомов превращается в спецоперацию России

Бывший и новоназначенный главком ВСУ — люди со своими достоинствами и недостатками, утверждает общественный деятель Виталий Дейнега, который знает обоих. По его убеждению, лить грязь на них сейчас — значит, играть на руку России

Если бы выборы руководства армии проходили в 2014-м через ФБ — то выбрали бы не Муженко или Залужного. Выбрали бы Семенченко.

Это все что я хочу сказать об "экспертизе" по Сырскому, которая у меня постоянно появляется в ленте вперемешку с российскими ипсохами на эту же тему. Еще раз повторю то, за что мне уже несколько раз прилетело — я рад, что грязи мало и что аргументы в пользу увольнения Залужного звучали только частично и в основном от откровенного маргинеза. Все, кто хотел бы публичного обсуждения освобождения, фактически хотели бы публичного полива Залужного грязью и всенародного обсуждения этой грязи в пользу россиян. Рад, что это не произошло и, похоже, не произойдет. Я рад, что увольнение прошло согласно процедур и законов и под нейтральным лозунгом об "изменении подходов", хотя мы все понимаем, что настоящая аргументация там значительно менее толерантная, но хорошо, что она останется за закрытыми дверями и мы не будем дискредитировать Генерала, Президента и свое государство.

Я знаю Залужного и Сырского уже много лет. Валерия Федоровича чуть дольше — где-то 8-9 лет. Его помню еще полковником. Александра Станиславовича — лет 5-6. Обоих видел в работе и в очень разных ситуациях. Обоих очень уважаю. У обоих есть сильные и слабые стороны. Мне обидно видеть грязь на обоих, понимая то, в насколько непростой ситуации мы сейчас находимся и насколько это неуместно.

Если взять чисто формальные признаки, к которым сейчас принято цепляться, то хорошую подборку сделала Ольга Мусафирова:

генерал-лейтенант Сергей Наев, Герой Украины, с начала широкомасштабного вторжения — командующий Силами обороны Украины (53 года) — в 1991-м окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем, до 1993 года включительно, проходил службу в должности командира в одном из соединений Западной группы войск (ФРГ), после чего прибыл в Украину;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ, Герой Украины (51 год) — с 1989 по 1994 год получал образование в Санкт-Петербурге, в Военно-космической академии им. Можайского, затем пять лет подряд служил по контракту в РФ, далее вернулся в Украину;

Руслан Хомчак, генерал-полковник ВСУ (56 лет.) В 1988 году окончил Московское общевойсковое училище, с 1988 по 1992 год проходил службу в составе Группы советских войск в Германии и в Белорусском военном округе;

Виктор Муженко, генерал армии Украины, в 2014-2019 — начальник Генштаба ВСУ- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. В 1983-м окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. С 1983 по 1992 проходил военную службу в Закавказьском военном округе и группе советских войск в Германии, дослужился до комбата.

Я понимаю, что этот пост вызовет волну дерьма в мою сторону, но мне не привыкать. Когда-то я сказал, что все еще прозреют от Надежды Савченко и не надо делать из нее кумира. Тогда в меня прилетели просто тонны грязи. Когда моя правота стала очевидной, стали приходить извинения, но уже в значительно меньшем количестве.

Сейчас я сделаю то же самое и скажу то, что кому-то не понравится: смена главкома — это не предательство и не катастрофа. Вполне возможно, что наоборот, как бы это для вас не прозвучало.

Более того, она уже состоялась и ее никак не открутить. А "поливая" новоназначенных, вы очерняете уже не только этих людей, а и ВСУ. А еще вы как-то обесцениваете две наиболее блестящие операции этой войны — Киевскую и Харьковскую, потому что их спланировали и руководили ими именно эти люди. Но многие из комментаторов не дочитают до этого места

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