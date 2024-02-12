Конфликт с поляками неизбежен. Почему перекрываются границы и что с этим делать Украине

Если мы хотим долгосрочной поддержки Польши, то надо принять во внимание ее исторический контекст, призывает экономист Сергей Будкин. И предлагает не вступать в прямой конфликт с фермерским сообществом Польши, а попытаться найти возможности обойти этот конфликт.

Прочитал, что польские фермеры снова планируют блокировать пограничные переходы между Украиной и Польшей.

Во-первых, поляки — братюны (с) Anna Kovalchuk. Ни одна из стран мира, несмотря на выборы, новые-старые правительства, новых-старых президентов и т.п. не сделала столько для Украины за последние два года этой войны, как Польша. От чисто гуманитарной помощи (потому что куда все ехали в эвакуацию? В США (как в 1914 году)? В Константинополь (как в 1920 году)? В Бендеры (как в 1709 году)? Нет, все ехали в Жешув и Пшемышль) до чисто военной помощи (может, в абсолютных цифрах не столько, сколько США или Германия, но очень своевременно — когда было наиболее нужно).

Во-вторых, извините, но кто помнит, как с самолета выглядят Польша и Украина? Если кто забыл за два года войны, то напомню: Украина — это "поля широкополые", от горизонта до горизонта. Все, что ты видишь с борта самолета, — это лесополосы и дороги, между которыми — земля по несколько сотен, если не тысяч, гектаров в одном иллюминаторе. Польша — примерно вот так, как на фото с борта самолета под Варшавой. Маленькие клочки земли, которые были такими и в 2004 году, когда Польша присоединилась к ЕС, и в 1991 году, когда рухнул Варшавский договор, и в 1989 году, когда ПНР стала Польской Республикой, и в 1981 году, когда Ярузельский ввел военное положение... Большей частью так же Польша выглядела и из кабины Ме-109 асов Рихтгофена в 1939 году, и из кабины Aircobra Покрышкина в 1944 году.

Собственно, благодаря крестьянам, владевшим землей, Польша никогда не стала настолько же социалистической, как СССР, Албания или, например, Куба. Но после падения социализма именно благодаря крестьянам Польша осталась одной из самых консервативных стран Европы. Средний размер фермерского хозяйства в Польше — менее 10 гектаров. Средний размер сельхозхозяйства в Украине — 2 тысячи гектаров.

Как бы мы ни закрывали на это глаза, но в сравнительно схожих климатических условиях среднее с/х предприятие в Украине будет гораздо более эффективным, чем среднее с/х предприятие в Польше. Причем — только в Польше. Потому что в других соседних странах крупнейшие с/х предприятия гораздо больше по размеру — крупнейший на 2019 год землевладелец в СНГ NCH Advisors был также одним из крупнейших землевладельцев в Румынии. В Молдове концентрация с/х производства еще больше. Средний размер земельного участка у с/х производства в Словакии — почти в 8 раз больше, чем в Польше, в Чехии — в 17 или в 18 раз.

И этот факт никуда не денется. Прямо согласно историческому материализму Маркса и Энгельса, польские фермеры не могут не протестовать против того, что в ближайшей дельта-окрестности у них находятся огромные индустриализированные сельхозпредприятия со свободным доступом к капиталу (потому что те же Continental Farmers, имеющие то ли 65, то ли 70 тысяч гектаров земли — вот здесь, рядом, через границу Тернопольской или Волынской области. И у них и стоимость земли меньше, и эффективность выше (потому что площади земель гораздо больше, чем в том же Жешуве), и стоимость труда меньше (потому что есть дифференциал между зарплатой украинского крестьянина и зарплатой польского), и стоимость капитала, даже в войну, меньше (потому что Саудовская Аравия почти печатает те нефтедоллары)).

То есть Украина обречена. Нет, не на успех, как говорил когда-то один из неудачных инвестиционных фондов, а на конфликтную ситуацию с польскими фермерами. Несмотря на то, что поляки — действительно братюны без всякого преуменьшения. И лучше думать сейчас о том, как максимально демпфировать эту конфликтную ситуацию для долгосрочного сотрудничества (не знаю — ограничениями с нашей стороны экспорта зерна через польские пограничные переходы, административными действиями по перенаправлению экспортных потоков на Румынию, Молдову или Одессу, лицензированием экспортеров с материальной ответственностью перед польской таможней за транзит зерна, активной коммуникацией этих или подобных программ к польским фермерам?), чем говорить друг другу в ФБ о том, что это — спецоперация ФСБ. Это никакая не спецоперация, это просто исторический факт, примерно такой же, как использование имперской системы мер в США. Так сложилось, и если мы хотим продавать, например, нефть в Штаты, то нам надо учиться заключать контракты в галлонах и баррелях. Так и здесь — если мы хотим долгосрочной поддержки Польши, то надо принять во внимание этот исторический факт и не вступать в прямой конфликт с фермерским сообществом Польши, а попытаться найти возможности обойти этот конфликт.

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