Правда о польских фермерах. Кто и зачем блокирует пункты пропуска на границе с Украиной

Протесты польских фермеров направлены вовсе не против Украины, уверяет экономист и правозащитник Роман Матис. Но мало кто пытается докопаться до их сути, отдавая предпочтение истерии телеграм-каналов.

Есть два протеста польских фермеров — один настоящий, а второй "для истерических телеграм-каналов".

Сразу предупреждаю — информация не рассчитана на лиц с отсутствующим критическим мышлением.

Я, конечно, не популярный телеграм-канал, но все же надеялся в начале новой волны протеста польских фермеров на то, что удастся настроить своим сообщением фокус украинских СМИ или лидеров общественного мнения на неэмоциональное восприятие этой ситуации. Надежды были минимальными, что в конце концов и оправдалось.

Поэтому расскажу вам о протесте польских фермеров с точки зрения человека, который глубоко интегрирован в польские бизнес-процессы, изучает опыт развития экономики Польши достаточно давно, знаком со многими ключевыми польскими экономическими игроками и которому приходилось некоторые решения успешно имплементировать в украинских реалиях.

Итак, что же происходит в Польше с протестом фермеров? В более 260 местах в Польше фермеры вышли с протестом. Еще раз и прописью: более ДВЕСТИ ШЕСТДЕСЯТИ МЕСТ в Польше охвачены протестом польских фермеров, которые перекрывают движение в селах, городках, городах и в столице для того, чтобы обратить внимание на свои требования. Среди этих мест — и несколько пунктов перехода границы с Украиной. Не все пункты пропуска, а лишь несколько (проверял сам лично, карта протестов в предыдущем посте, ссылка на который в комментарии).

Что же требуют польские фермеры?

Первое и ключевое это те же требования что и у аналогичных протестующих в других странах Европейского союза. Потому что фермеры протестуют не только в Польше, но и в Германии, Франции, Испании и др. Просто с другими странами у нас нет пунктов пропуска на границе, вот нам и не рассказывают об этих протестах. А тем временем фермерские тракторы блокируют центр Парижа с не меньшим энтузиазмом, чем их коллеги делают это в Варшаве или Дорогуске.

Их объединили для протеста требования остановить внедрение так называемого "Зелёного соглашения", которое является пакетом политических инициатив Еврокомиссии с целью вывода Европейского Союза на путь экологической трансформации с финальной целью — достижение климатической нейтральности до 2050 года. Эти инициативы влекут за собой внедрение новых биопрепаратов, генетически разнообразных систем, точного земледелия, новых методов селекции растений и т.п., что, по мнению протестующих, удорожит их производство и сделает занятие фермерством абсолютно невыгодным. К этому добавляется тот факт, что благодаря продленному разрешению беспошлинного ввоза агропродукции из Украины, на ближайший к нам польский рынок попадают продукты, которые выращиваются с использованием дешевых пестицидов, или других средств стимуляции роста, ухода и т.п., которые уже давно запрещены в ЕС. Благодаря чему продукция дешевле и создает нечестную конкуренцию на рынке.

Так фермеры перекрывают дороги и пункты пропуска Фото: Getty

Протест фермеров не понимает никто. Рядовые поляки злятся на них из-за того, что протесты, которые продолжаются по всей стране, усложнили движение и создали много проблем с привычной ежедневной логистикой на работу, в школу и тому подобное. Согласно материалам в специализированном издании farmer pl, рядовые жители не понимают этого протеста и искренне ненавидят протестующих. Как журналисты, так и протестующие жалуются по этому поводу, потому что фермеры искренне считают, что их требования касаются не только их бизнеса, но и каждого конечного потребителя, который будет покупать еду в магазине, но потребители их не слышат и не понимают.

Министр агропромышленного комплекса Польши поддерживает протестующих и ведет переговоры с Еврокомиссией относительно того, что некоторые требования Еврокомиссии в вопросе экологичности являются "не всегда рациональными". Он встречался с протестующими перед началом протестов, где они согласовывали то, как протест провести с как можно меньшим дискомфортом для граждан, просил протестующих четко и много говорить о своих требованиях, так, чтобы это стало понятно каждому. К этому всему добавляются требования финансовой поддержки фермеров перед началом посевной, которые тоже уже обсуждаются с Министерством финансов. Где-то так выглядит тот протест, который настоящий.

Как же выглядит протест польских фермеров "для истерических телеграм-каналов"? В месте протеста на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной появляется группа людей, которые подходят к автомобилям с зерном, открывают борта, зерно высыпается на асфальт и об этом пишет в Твиттере представитель антиукраинского политического движения, знаменитый перевозчик товаров в Россию и Беларусь Рафал Меклер.

В Украине эту информационную провокацию подхватывают все, кому не лень, от ЛОМов до политиков разного ранга и рода, все спешат попиариться лишний раз на такой щемящей теме, как "неблагодарное отношение к хлебу". Тема несется с улюлюканьем по всем возможным соцсетям и телеграм-каналам и НИКТО ни на секунду не задумался над тем, что каждое сообщение на эту тему углубляет ненависть украинцев к тем полякам, которые на самом деле не понимают протеста своих фермеров. А теперь риторический вопрос: Как думаете, кому это выгодно? Так вот...

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