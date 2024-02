Whatever it takes, we need to help Ukraine.

В Финляндии выбирали нового президента. Во втором туре выборов победил Александр Стубб. Он набрал 51,6% голосов, а его соперник Пекка Хаависто — 48,4%.

С нашей территории это может выглядеть как фоновое событие, но важно понимать контекст. Особенно учитывая то, что Финляндия — один из наших союзников, а теперь — еще и часть НАТО, и их "внутряк" напрямую влияет на внешнюю политику в отношении нас.

Финляндия еще с начала зимней войны вторжения РФ в Украину отошла от традиционной политики нейтралитета, в апреле 2023 страна присоединилась к НАТО и приняла решение о размещении американского контингента, а в ноябре 2023 полностью закрыла сухопутную границу с Ра*кой, потому что понаехавших на лисапеде не было куда складывать. Ну, и за все это время выделила немало помощи Украине.

Но продолжит ли эту политику мистер Стубб? Похоже, что да.

Никакого ухудшения украино-финских отношений смена власти не предвещает

Выходец из правоцентристской "Национальной коалиции". Ранее был премьер-министром, министром иностранных дел, членом Европарламента. Кстати, участвовал в переговорах во время нападения РФ на Грузию в 2008 году. В последнее время Стубб пережил интересную и мощную эволюцию взглядов. Когда-то он говорил, что вводить санкции против России не нужно и все можно решить "мягкой силой", а сейчас выступает за расширение санкций, поддерживает конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины и еще на дебатах сказал, что если Путин позвонит поздравить, то услышит только гудки. Не Стубб, а ястреб.

Если почитать его предвыборную программу, становится понятно, что в приоритете у него — внешняя политика, хотя Стубб и пытается балансировать между национальными интересами и общей международной динамикой.

Три кита Финляндии по Стуббу — либеральная демократия, рыночная экономика и глобализация. Новый президент прямо сильно ориентирован на расширение экономического и политического сотрудничества в сторону коллективного Запада. Конечно, с такими ценностями трудно считать РФ подходящей для дружбы.

В любом случае Россия окончательно проиграла свои отношения с Финляндией. Стубб готов жить дружно под крылом Штатов и строить с ними оборонные связи. Однако сколько бы финны не верили, что партнерства помогут не допустить войны, они все равно развивают свою армию и совершенствуют оружие.

Наблюдаем за следующими шагами президента Стубба. Срок его полномочий стартует 1 марта и закончится аж в 2030 году.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

