Финляндия получила нового президента — и это отличная новость для Украины, считает журналист Антон Швец. Судя по тому, что говорил Александр Стубб до выборов, Россия потеряла эту страну окончательно.

Whatever it takes, we need to help Ukraine.

В Финляндии выбирали нового президента. Во втором туре выборов победил Александр Стубб. Он набрал 51,6% голосов, а его соперник Пекка Хаависто — 48,4%.

С нашей территории это может выглядеть как фоновое событие, но важно понимать контекст. Особенно учитывая то, что Финляндия — один из наших союзников, а теперь — еще и часть НАТО, и их "внутряк" напрямую влияет на внешнюю политику в отношении нас.

Финляндия еще с начала зимней войны вторжения РФ в Украину отошла от традиционной политики нейтралитета, в апреле 2023 страна присоединилась к НАТО и приняла решение о размещении американского контингента, а в ноябре 2023 полностью закрыла сухопутную границу с Ра*кой, потому что понаехавших на лисапеде не было куда складывать. Ну, и за все это время выделила немало помощи Украине.

Но продолжит ли эту политику мистер Стубб? Похоже, что да.

Никакого ухудшения украино-финских отношений смена власти не предвещает

Выходец из правоцентристской "Национальной коалиции". Ранее был премьер-министром, министром иностранных дел, членом Европарламента. Кстати, участвовал в переговорах во время нападения РФ на Грузию в 2008 году. В последнее время Стубб пережил интересную и мощную эволюцию взглядов. Когда-то он говорил, что вводить санкции против России не нужно и все можно решить "мягкой силой", а сейчас выступает за расширение санкций, поддерживает конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины и еще на дебатах сказал, что если Путин позвонит поздравить, то услышит только гудки. Не Стубб, а ястреб.

Если почитать его предвыборную программу, становится понятно, что в приоритете у него — внешняя политика, хотя Стубб и пытается балансировать между национальными интересами и общей международной динамикой.

Три кита Финляндии по Стуббу — либеральная демократия, рыночная экономика и глобализация. Новый президент прямо сильно ориентирован на расширение экономического и политического сотрудничества в сторону коллективного Запада. Конечно, с такими ценностями трудно считать РФ подходящей для дружбы.

В любом случае Россия окончательно проиграла свои отношения с Финляндией. Стубб готов жить дружно под крылом Штатов и строить с ними оборонные связи. Однако сколько бы финны не верили, что партнерства помогут не допустить войны, они все равно развивают свою армию и совершенствуют оружие.

Наблюдаем за следующими шагами президента Стубба. Срок его полномочий стартует 1 марта и закончится аж в 2030 году.

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