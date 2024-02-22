Управляемая конфронтация: как разгоняют конфликт Польши и Украины и к чему может привести

Ситуация на польско-украинской границе разогревается искусственно по методу управляемой конфронтации, утверждает аналитик Екатерина Гладкевич. Ее цель очевидна — ослабление Польши и ее вражда с Украиной.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТАНКЕ

Все, что происходит на украинско-польской границе, направлено на..:

ослабление украинско-польских отношений, в идеале — доведение ситуации до вражды;

ослабление Польши изнутри.

Называется эта штука "метод управляемой конфронтации". Когда берется какой-то запущенный конфликт и начинает раздуваться. Используются реальные факты (например, факт схематоза украинских трейдеров с зерном), а целевую аудиторию, которая пострадала вследствие этого факта, заставляют остро реагировать. Остро так. И вот мы имеем следующие факты — взрыв ксенофобии в Польше (антиукраинские настроения у части поляков) и блокирование границы в критический момент. А это уже заставляет реагировать украинцев. И писать в сетях километры различной негативно окрашенной х...ни против поляков.

Эскалация подогревается символическими актами: высыпанием зерна на землю, потому что для украинцев, переживших голод, это — значимо. Плакатом с призывом к Путину. Больше ада, потому что так — больше возмущенных реакций, которые саморазогревают конфликт. Следующая остановка — сакральная жертва (в исполнении украинцев/полиции), которая поставит Польшу на уши. И всплывет застарелая вековая вражда, а оба народа рискуют свалиться в воронку взаимной мести. Или Польша — к неуправляемому бунту.

Польские власти не смогут повлиять на это никоим образом, потому что здесь любое действие только будет ухудшать ситуацию.

Этот метод давно отработан в самой Украине (карта с тремя сортами украинцев), межрегиональная вражда. А потом — оп, "мальчик в трусиках", "аллея ангелов" — и имеем последствия.

ХАМАС, который заходит в Израиль и совершает сразу зверское нападение, что не оставляет выбора, кроме как жестко реагировать. Последствия.

В будущем — управляемая конфронтация, скорее всего, между мусульманами и остальными гражданами в ключевых странах ЕС. С теми же последствиями. "Это же было уже", когда в результате убийства полицейским такого-то персонажа из определенного сообщества начинается пиз...рез.

Относительно ситуации с Польшей — искусственно воссоздаются обстоятельства, в которых Хмельницкий заключил соглашение сами понимаете с кем.

Доклад окончен.

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