Кем быть в эпоху ИИ: как выбрать профессию, чтобы выдержать конкуренцию с нейросетью

Для того, чтобы быть конкурентоспособным в эпоху искусственного интеллекта, потребуется особое образование, пишет эксперт Брент Оррелл в колонке для American Enterprise Institute. Набор навыков потребует от человека максимальной гибкости.

После десятилетий промышленных роботов, увольнений на заводах и аутсорсинга, автоматизация наконец-то пришла в офис. В недавней статье Wall Street Journal было показано, как новые "роботы для разума" — сложные алгоритмы и языковые модели генеративного искусственного интеллекта — создают растущую неопределенность в профессиональном классе.

В прошлом автоматизация, как правило, больше беспокоила рабочих, особенно тех, кто работает в производственном секторе. Однако многочисленные недавние исследования показывают, что генеративный ИИ с его упором на языковые задачи означает, что часть работы, выполняемой людьми, которые зарабатывают на жизнь словами (будь то письмо, программирование или координация действий), может взять на себя ИИ, помогающий им выполнять некоторые задачи, причем лучше и быстрее.

Однако одна из загадок ИИ заключается в том, что, в отличие от предыдущих этапов автоматизации, работники с более высоким уровнем образования и навыков часто более уязвимы, чем люди с более низким уровнем знаний и подготовки. Это не обязательно означает, что ценность низкоквалифицированной работы растет, а, скорее, что навыки более высокого уровня "демократизируются", что позволяет работникам выполнять более сложные задачи и работу с меньшим количеством лет дорогостоящего образования и обучения.

В статье Wall Street Journal документируются недавние увольнения, связанные с внедрением генеративного искусственного интеллекта. Несмотря на то, что общее количество потерянных рабочих мест в абсолютном выражении остается низким, это подчеркивает уровень беспокойства среди работников, которые все чаще считают свою работу потенциально подверженной риску.

Больше всего беспокоятся молодые работники: 65 процентов миллениалов и 72 процента представителей "поколения Z" сообщили, что они в некоторой степени крайне обеспокоены тем, что ИИ сделает их работу ненужной или что она будет автоматизирована. Но работники старшего поколения тоже обеспокоены — более половины представителей "поколения X" и целых 40 процентов "бумеров".

Беспокойство естественно и даже оправдано, но мы должны осознавать, что для рабочих не все так мрачно и мрачно.

Как отмечают авторы Wyman, внедрение ИИ не является гладким и линейным процессом. Теоретически ИИ может многое, но для значительного повышения производительности предприятия должны переосмыслить и реструктурировать свои бизнес-процессы, а это сложная и дорогостоящая задача во многих аспектах. Предприятиям придется принимать трудные решения о том, следует ли внедрять ИИ и как это сделать, учитывая такие факторы, как капитальные вложения, обременительные методы проб и ошибок, альтернативные издержки, а также время и деньги, потраченные на переподготовку работников. Сегодняшняя вездесущая интернет-экономика не появилась в одночасье. Нам потребовалось четыре десятилетия, чтобы достичь того, что мы имеем, и 20 лет, прежде чем мы добились значительного роста производительности.

Параметры в отношении ИИ и рабочих мест двоякие. Во-первых, последствия с течением времени будут значительными; и, во-вторых, то, какими окажутся эти эффекты, весьма неопределенно. На каждую позицию, прогнозирующую риски "замены" и потери рабочих мест, другая предполагает создание и "увеличение" рабочих мест — склонность технологий помогать людям и повышать их производительность, а не просто заменять человеческий труд. (Это напоминает старую шутку о том, что произошло бы, если бы мы сложили всех экономистов встык. Ответ: Ничего, потому что они все равно никогда не придут к выводу.)

Как мы можем подготовиться к будущему, учитывая эту неопределенность? Ответ прост, но непрост. Как сказал президент Дуайт Эйзенхауэр, "планы бесполезны, но планирование необходимо". Он имел в виду, что планы хрупки и редко выдерживают соприкосновения с реальностью. (Передавая ту же идею несколько более лаконично, боксер Майк Тайсон сказал: "У каждого есть план, пока его не бьют по морде".) С другой стороны, планирование развивает самопознание, гибкость и способность адаптироваться к меняющиеся обстоятельства.

В контексте работы и карьеры планирование с учетом неопределенности может принять форму большего внимания и инвестирования в широкий набор навыков, которые дают работникам диверсифицированный "портфель" способностей. Когда технология внезапно вытесняет заветный, высокоразвитый навык, у работника появляется когнитивная гибкость, уверенность, предметный опыт и социальные компетенции, необходимые для адаптации и, при необходимости, переосмысления.

Основой портфеля навыков должны быть не когнитивные или мягкие навыки, такие как гибкость, управление временем, работа в команде и общение. В совокупности эти навыки необходимы для обучения и позволяют работникам усваивать и применять новые знания в режиме реального времени. Недавний опрос IBM среди 3000 руководителей высшего звена в 28 странах показал, что за последние семь лет кластер мягких навыков поднялся на вершину списка "критических навыков", в то время как уровень владения STEM ("Наука, Технология, Инженерия, Математика" — Ф.), а также базовые навыки работы с компьютером и программным обеспечением упали на дно.

Это важный рыночный сигнал. Нам следует обратить на это внимание.

Крайне важно не упускать из виду фоновую неопределенность при отслеживании последних событий в области искусственного интеллекта и занятости. Увольнения — это факт жизни в рыночной экономике, и потеря рабочих мест среди некоторых высококвалифицированных работников не означает, что студент должен бросить свою специальность по информатике, потому что она перестала быть "безопасной".

Реальность такова, и так было в течение некоторого времени, что нет ничего "безопасного", пока дует ветер "созидательного разрушения". Лучшее решение — начать планировать, чтобы быть гибким.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник