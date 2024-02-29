Куда Польша послала Украину: почему украинское зерно не "монтируется" в ЕС

Протесты польских фермеров доказали, что украинское зерно совсем не нужно в ЕС. Поэтому, рассуждает экономист Алексей Кущ, надо менять нашу модель — а пока нас с нашей агропродукцией посылают по привычному маршруту, а Африку и Азию

Ключевая проблема в наших отношениях с Польшей заключается в том, что наши политические элиты не понимают простую истину:

Сырьевая, аграрная модель экономики Украины "не монтируется" в ЕС.

Она там никому не нужна, более того, для таких стран, как Польша, эта модель несет прямую экономическую опасность, которая может привести к существенному социальному кризису в целом ряде европейских стран.

Более того, наши политические элиты не только этого не понимают и ничего не делают для изменения сырьевой экономической парадигмы, но и пытаются всеми силами "переломить ситуацию", заставив поляков "полюбить нас такими, как есть".

Глубоко ошибаются те наши эксперты, которые постоянно ищут какой-то "российский след" в фермерском движении.

Классический пример ошибочности этой точки зрения — недавнее интервью польского министра МИД Сикорского.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский Фото: PAP

Блумберг опубликовали статью, в которой отметили:

"Предыдущее правительство в Варшаве наложило запрет на импорт украинского зерна в прошлом году, чтобы успокоить фермеров перед парламентскими выборами, которые оно окончательно проиграло в октябре. Нынешняя администрация оставила ограничения на месте, позволяя только транзит в порты на Балтийском море и в другие страны ЕС".

Сикорский сказал, что сейчас ситуация изменилась, и Украина снова может отправлять свое зерно через Черное море, тогда как до запрета Польша была пунктом назначения для двух третей зерна, которое пересекало ЕС.

"Польские фермеры не могут нести бремя всей солидарности ЕС с Украиной", — сказал Сикорский.

То, что Украину "послали" в Черное море, означает одно — нас послали на наши традиционные рынки сбыта: в Азию и Африку.

Хотим открыть путь в ЕС — должны измениться: экспортировать хотя бы биотопливо вместо кукурузы, которую поляки высыпают из вагонов на землю.

Или растительный белок вместо зерна.

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