Следующие жертвы — Эстония или Латвия. Как может развиваться западный шантаж Путина

В своем последнем выступлении Путин очень прозрачно намекнул на возможность ядерного удара. Политолог Леон Арон в колонке для New York Post объясняет, как этот шантаж может сработать в сценарии удара по восточному флангу НАТО.

Президент России Владимир Путин лжет.

Самоотверженно, восторженно.

"В Крыму нет российских войск!" — говорил он, в то время как подразделения спецназа оккупировали полуостров в марте 2014 года.

"Россия никогда не начнет войну с Украиной!" - повторял он практически до дня вторжения два года назад.

Ежегодное обращение Путина о положении в России на прошлой неделе ничем в этом смысле не отличалось. (Москва "не та, кто начала войну на Донбассе", — заявил хозяин Кремля).

Тем не менее, за два часа и почти 10 000 слов-фантазмов, напыщенной болтовни, большого самодовольства и поразительного лицемерия, кое-что из сказанного им прозвучало как точное — и очень тревожное — отражение его реальных намерений: по сути, он грозил прекратить участие России в контроле над стратегическим ядерным вооружением, если только Запад не поможет урегулировать войну в Украине на условиях России.

Это не первый раз, когда Путин прибегает к ядерному шантажу.

В своем обращении к России в 2018 году он продемонстрировал все виды нового ядерного оружия — и на этот раз пошел по тому же списку, чтобы подтвердить, что почти все из них развернуты или запланированы к развертыванию.

Среди них — самая тяжелая в мире межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"; гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал"; гигантская ядерная торпеда "Посейдон"; гиперзвуковой "планерный блок" с ядерной боеголовкой "Авангард"; и, самое апокалиптическое из всех — крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой, которая теоретически может оставаться в воздухе неопределенно долго (и которую западные эксперты называют "летающим Чернобылем").

Однако в его риторике есть и кое-что новенькое — никогда раньше он не прибегал к ядерной угрозе не только для того, чтобы запугать Запад, но и для того, чтобы добиться компенсации за услугу.

В обмен на то, что Россия останется в рамках режима контроля над вооружениями (среди прочего — американо-российский новый договор по СНВ, срок действия которого истекает через два года), Путин потребовал, чтобы "важные вопросы безопасности и стабильности, имеющие решающее значение для всей планеты", обсуждались "в рамках того же общего пакета", что и "все аспекты, которые напрямую связаны с безопасностью России".

Действительно ли Соединенные Штаты надеются обсудить "вопросы стратегической стабильности" с Москвой и в то же время стремятся "стратегически победить Россию на поле боя"? — риторически спросил Путин.

Он не упомянул Украину, но это было и не обязательно: Кремль все время утверждал, что в Украине он ведет опосредованную войну с Америкой.

Причину стратегии российского диктатора понять нетрудно.

Несмотря на бесконечные бахвальства Путина, прожорливый крот войны зарывается в запасы денег и людей, которые имеет Кремль.

Война обходится России примерно в 300 миллионов долларов в день, и каждые шесть месяцев в ней погибают или получают ранения 50 000 солдат.

И несмотря на все неровности и колебания в США и Европе, чей совокупный валовой внутренний продукт почти в 40 раз превышает ВВП России, пережить Украину и Запад в течение долгих лет может быть сомнительной перспективой для России.

А значит — подайте сигнал ядерному оружию.

Для Кремля ядерное оружие стало инструментом большого шантажа Фото: Getty Images

На этот раз шантаж вряд ли сработает: хотя Белый дом может быть встревожен перспективой выхода России из нового договора СНВ, он не собирается прекращать свою помощь Украине. Но по мере того, как Россия глубже погружается в кровавую трясину, Путин может резко повысить ставки в отношениях с Западом посредством ядерной конфронтации.

Одним из способов устроить этот ужас было бы вторжение в небольшую страну на восточном фланге НАТО, захват части ее территории молниеносным ударом и угроза развязать ядерную войну, если Америка встанет на защиту союзника в соответствии с 5-й статьей устава Альянса.

Наиболее вероятными целями являются Эстония или Латвия с их значительным населением этнических русских в Нарвской и Латгальской областях, которые Путин может назвать нуждающимися в "освобождении", по примеру Донецка и Луганска.

Затем Кремль объявит захваченные земли частью России и, таким образом, они подпадут под действие статьи 27 Военной доктрины Российской Федерации, в которой правительство оставляет за собой право применять ядерное оружие, когда "само существование государства находится под угрозой".

Конечно, именно Путин, и только Путин, будет определять масштаб такой угрозы.

И пока Запад будет обдумывать ужасный выбор между Армагеддоном и капитуляцией, Путин предложит "отойти от края" и договориться о "всеобъемлющем урегулировании", которое будет включать победоносный "мир" России в Украине.

Сейчас Запад, наконец, осознает возможность российской агрессии против страны НАТО — но такое нападение, по его прогнозам, произойдет только через несколько лет.

Но, связывая стратегическое ядерное оружие с войной России в Украине, Путин в своем обращении указывает на то, что время для таких действий Кремля может быть намного короче.

Запад должен начать думать о том, как с этим справиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник