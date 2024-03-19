В мировом рейтинге средних зарплат Украина занимает весьма незавидное место — 86-е. Экономист Ярослав Романчук утверждает, что иначе и быть не могло, учитывая традиционно сложившуюся модель украинской экономики

Чистая зарплата как показатель качества экономической политики. В глобальном Клубе ЗП-$1000+ – 45 стран. Украина на 86-м месте.

Зарплата считается одним из ключевых показателей благополучия для обычного человека. Он не понимает, что такое ВВП, не знает, чем отличается ВВП по номиналу от ВВП по паритету покупательной способности. Для него словосочетания "совокупный спрос" или "инвестиционный мультипликатор" — это китайская грамота. А вот язык "зарплата", "пенсия", "цены", "коммуналка" он точно понимает.

Одно дело, когда "слуги" пролетариата орут про эксплуатацию и требуют повышения зарплаты. Одно дело, когда работодателей ставят на колени профсоюзы своими требованиями увеличить оплату труда. Другое дело, когда зарплата повышается естественным, рыночным способом. Это не у одних изымать, а другим отдавать, а сделать такую модель экономики, чтобы и зарплаты были выше, и прибыли у работодателей больше, и капитализация всей экономики выше.

Наука знает только одну такую модель. Экономическая история убедительно подтверждает научную гипотезу. Только капитализм, как система политической, гражданской и экономической свободы в режиме малого государства (госрасходы до 25% ВВП) могут обеспечить долгосрочный рост зарплаты не только средней, но и медианной, которая исключает крайности (самая низкая и самая высокая). Напомню, что капитализм – это не то, что внушал пропагандист К. Маркс и его последователи. Это не набор ужасов и страшилок из романов философов левизны, писателей-коммунистов (Б. Шоу, Э. Золя, Г. Уэллс, Дж. Стейнбек, Б. Рассел, Т. Драйзер, Дж. Лондон). Капитализм – это система децентрализованного принятия экономический решений собственниками капитала в режиме добровольного обмена, открытой конкуренции и персональной ответственности за результаты своих решений. В Украине такой модели не было никогда. Мы даже близко к ней не приближались, но, к сожалению, пропагандисты и жрецы Левиафана приклеили к Украине ярлык страны, которая пала жертвой либерализма и капитализма.

Сегодня капитализм в мире – крайне редкое явление. Всего две страны в мире удовлетворяют всем четырем критериям одновременно. Ирландия и Тайвань являются странами с полной политической, гражданской и экономической свободой. В 2023 г. госрасходы в Ирландии составили ~21,3% ВВП, в Тайване – ~16,3% ВВП. Швейцария подходит по всем критериям свободы, но имеет совокупные госрасходы выше порогового значения ~31,9% ВВП. Сингапур является полностью экономической свободной страной (первое место в мире), имеет госрасходы ~14,5% ВВП.

Если применить менее строгие критерии определения капитализма, взять, например, категорию "преимущественно свободных стран" в экономике и госрасходы 30% ВВП, то мы в категорию "капиталистические страны" попадут Маврикий (госрасходы 27,5% ВВП), ОАЭ (26,8% ВВП), Чили (26,9% ВВП), Ю. Корея (25,3% ВВП). В мире нет ни одной страны, которая была бы экономической свободной, с малым Правительством — и одновременно бедной. Чем дольше страна находится в модели капитализма, тем выше вероятность попасть в очень престижный клуб стран со средней зарплатой более $1000 в месяц. Сегодня в нем 45 стран. На первом месте – Швейцария со среднемесячной зарплатой в $6118. На 45-м месте оказалась Латвия. В ней зарплата $1049. На 46-м месте находится Уругвай с зарплатой $972.

В Клубе ЗП-$1000+ есть три особых случая. Начнем с Франции и Италии. Первая находится на 62-м месте в Индексе экономической свободы, вторая – на 81-м. Эти две развитые страны находятся на траектории медленной деградации. Они теряют конкурентоспособность и капитал, что не может не сказаться на их способности обеспечивать высокий экономический рост экономики и повышение зарплаты. Уже сегодня они существенно отстают от Германии, Нидерландов, США и Дании. Третий особый кейс – Китай. Здесь среднемесячная зарплата составляет $1068. Это 43-е место в Клубе ЗП-$1000+. Однако этот показатель обеспечен за счет экономических режимов свободных экономических зон, где концентрируется львиная доля производства.

В мировом рейтинге "чистых" (после уплаты налогов) зарплат Украина заняла 86-е место с показателем $387,2. Нас опередили Армения, Албания, Грузия, Индия, Турция, Казахстан, Беларусь и Россия, не говоря уже про страны, которые стали членами Евросоюза или выбрали курс на экономическую свободу. Румыния и Болгария позже других поняли ценность актива "экономическая свобода". Поэтому еще не вошли в Клуб ЗП$1000+, но находятся на восходящей траектории. Если они сумеют вплотную приблизится к стандартам капитализма и пробыть там декаду, они гарантированно получат среднюю зарплату более $1000.

Логика повышения зарплаты естественным, т. е. рыночным путем, проста. Сначала в стране создаются благоприятные условия для развития предпринимательства, т. е. для производителей товаров и услуг. Основные составляющие благоприятного делового климата – это защита прав собственности и реализация принципа верховенства права, экономическая свобода, включающая минимум регулирования, денежно-кредитная свобода, низкие, нейтральные налоги, режим открытой конкуренции и свободной торговли. В таком режиме миллионы людей проявляют свои предпринимательские таланты. Рождается полноценная рыночная структура экономики. Формируется рынок труда. Появляется спрос на качественных работников. Работодатели платят им высокие зарплаты не потому, что есть профсоюзы или Трудовой кодекс, а потому, что они являются обязательным компонентом процесса повышения производительности труда. По мере накопления капитала и инвестиций, увеличения производства и торговли создаются условия для повышения зарплаты.

Украина не выполнила базовых условий для обеспечения высокой зарплаты. Делать ставку на Большое государство, как производителя, кредитора, инвестора и собственника, попытки распределять незаработанное, обременять успешных производителей товаров/услуг более высокими налогами – тупиковый путь. В этом нас убеждает как наш собственный, более чем 30-летний путь развития, так и примеры более чем ста стран мира, которые находятся в плену догм марксизма и идеологии Государства всеобщего интервенционизма.

Уровень "чистой" среднемесячной зарплаты в Украине ~$400 в ситуации, когда почти каждый второй занят в госсекторе (включая бюджетные организации) – это острейший кризис рынка труда. Это институциональный и структурный тупик одновременно. С учетом состояния государственных финансов, качества макроэкономической политики и госуправления шансов на создание в Украине большого числа высокопродуктивных, высокооплачиваемых мест нет. Соответственно, шансы на то, чтобы вернуть домой миллионы вынужденных мигрантов из Европы и других стран мира, очень малы.

Можно, конечно, радоваться финансовым фьючерсам. Мол, после победы на Украину прольется золотой дождь инвестиций и капитала в объеме около триллиона долларов. Реальность, скорее всего, окажется гораздо более брутальной. Если не превратить Украину в страну экономической свободы и частного предпринимательства, она останется территорией для обогащения 3% населения за счет 97% остальных — и еще внешних доноров и кредиторов.

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