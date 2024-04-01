Реальности нет: развитие ИИ, Vision Pro, ChatGPT подтверждает пророчество фильма "Матрица"

Возможно, мы уже живем в вымышленной реальности, сами того не подозревая. Эту возможность вполне допускает известный предприниматель и писатель Ризван Вирк, вспоминая о пророчестве культового фильма "Матрица".

Прошло 25 лет с момента выхода блокбастера "Матрица", созданного Ланой и Лилли Вачовски (в фильме они указаны как братья Вачовски), который популяризировал идею о том, что мы, возможно, уже находимся в мире компьютерных видеоигр.

"Матрица", выпущенная 31 марта 1999 года, не была самым ожидаемым фильмом последнего года 20-го века, но она неизбежно стала его самым обсуждаемым фильмом — и мы до сих пор говорим о нем.

Ажиотаж вокруг фильма был отчасти вызван его революционными спецэффектами, но фильм остался актуальным из-за нашей постоянной тревоги по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и основного технико-философского вопроса фильма, который теперь задается регулярно: "Не живем ли мы внутри компьютерной симуляции?"

За прошедшие десятилетия эта идея, которая теперь называется гипотезой моделирования, стала более серьезно восприниматься технологами, учеными и философами. Основная причина этого сдвига — потрясающие улучшения в компьютерной графике, виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) и искусственном интеллекте. Принимая во внимание три разработки Apple, Neuralink и OpenAI только в этом году, я могу с уверенностью заявить, что, читая эту статью, вы, скорее всего, уже находитесь внутри компьютерной симуляции. Это потому, что чем ближе наша технология подходит к созданию полностью интерактивной симуляции, такой, как Матрица, тем больше вероятность того, что кто-то уже построил такой мир, а мы просто находимся внутри видеоигры.

На момент выхода фильма идея оказаться внутри видеоигры прочно находилась в сфере научной фантастики. Ее сформулировал один из кумиров Вачовски, писатель-фантаст Филип К. Дик, который еще в 1977 году заявил: "Мы живем в компьютерно запрограммированной реальности".

Несколько лет назад я брал интервью у жены Дика Тессы и спросил ее, что ее муж подумал бы о "Матрице". Она сказала, что его первой реакцией было бы то, что ему это нравится; однако его второй реакцией, скорее всего, было бы позвонить своему агенту и узнать, может ли он подать в суд на создателей фильма за кражу его идей.

Один из ярчайших образов "Матрицы" Фото: Warner Bros.

Когда фильм вышел, Всемирная паутина была относительно новой, а искусственный интеллект все еще находился в разработке, но под техно-оптимизмом бума доткомов мы уже чувствовали беспокойство по поводу того, куда нас приведут технологии. Подобно "Терминатору" 1980-х годов, когда персональные компьютеры (без подключения к Интернету) были в моде, "Матрица" задействовала зарождающийся страх быть постоянно подключенным через киберпространство.

Недавно я снова посмотрел этот фильм на уроке теории симуляции на уровне колледжа, где я использую "Матрицу" как средство, чтобы задавать вопросы о философии, науке, искусственном интеллекте, технологиях и религии. Фильм до сих пор находит отклик у нынешнего молодого поколения, многие из которых выросли на многопользовательских онлайн-играх, таких, как Fortnite и Roblox. Большинство из них теперь ежедневно используют инструменты искусственного интеллекта, такие, как ChatGPT, и не испытывают никаких сомнений по этому поводу.

Учитывая, что искусственный интеллект теперь находится в новостях каждый день, "Матрица" актуальна, как никогда. В одной примечательной сцене фильма Морфеус (Лоуренс Фишберн) говорит Нео (Киану Ривз), что он попал в ловушку симуляции 1999 года; настоящий год — около 2199. Морфеус объясняет, что где-то в начале 21 века ИИ обрел сознание, и между людьми и ИИ произошла война.

Самый известный эпизод в фильме начинается с того, что Морфеус спрашивает Нео, который хочет знать, что такое Матрица, примет ли он красную таблетку и "пробудится" — или же он примет синюю таблетку и вернется в блаженное неведение, живя в симулированном мире 1999 года.

Двадцать пять лет спустя термин "красная таблетка" был заимствован и слишком часто использовался, чтобы означать, что кто-то осознает обман со стороны сильных мира сего. Тем не менее, этот эпизод, который заканчивается тем, что Нео просыпается в футуристическом мире, где люди порабощены ИИ, вдохновил многих задуматься, не живем ли мы тоже в симуляции.

Я сам начал задаваться этим вопросом, когда впервые сыграл в VR-пинг-понг, который был настолько реалистичным, что я попытался положить несуществующую ракетку на несуществующий стол. Я размышлял о том, сколько времени нам понадобится, чтобы достичь точки симуляции, своего рода технологической сингулярности, которая ознаменует нашу способность создавать виртуальные миры, генерируемые искусственным интеллектом, неотличимые от физического мира.

Чем ближе мы подходим к этой точке, тем быстрее растут шансы на то, что мы уже находимся внутри симуляции. В 2003 году оксфордский философ Ник Бостром предположил, что "технологически зрелая" цивилизация может легко создать смоделированный мир. Логика заключается в том, что если какая-либо цивилизация когда-либо достигнет этой точки, она создаст не одну, а очень большое количество симуляций (возможно, миллиарды), каждая с миллиардами ИИ-персонажей, просто запустив больше серверов.

Поскольку смоделированные миры намного превосходят по численности "реальный" мир, вероятность того, что мы находимся в симуляции, будет значительно выше, чем нет. Именно эта логика побудила Илона Маска несколько лет назад заявить, что вероятность того, что мы не находимся в симуляции (т. е. что мы находимся в базовой реальности), равняется одному на миллиарды.

Эту теорию трудно доказать, но также трудно и опровергнуть. Помните, что симуляции будут настолько хороши, что вы не сможете отличить физический мир от симулированного. Либо сигналы передаются прямо в ваш мозг, либо мы просто персонажи искусственного интеллекта внутри симуляции.

Подумайте либо об агенте Смите (Хьюго Уивинг), который представлял одну из многих "программ" или персонажей ИИ, либо о таких персонажах, как Нео и Тринити (Кэрри Энн-Мосс), которые существовали за пределами Матрицы и имели цифровые представления (сегодня называемые аватарами) внутри симуляции.

Гарнитура Apple Vision Pro уже позволяет "выпасть" в виртуальный мир Фото: Скриншот

Недавние события в Кремниевой долине показывают, что мы можем очень скоро достичь точки симуляции. Только в этом году Apple выпустила гарнитуру Vision Pro — устройство смешанной реальности (включая дополненную и виртуальную реальность), которое, если верить первоначальным отзывам (от умеренно положительных до восторженных), возвещает начало новой эры пространственных вычислений — или слияние цифрового и физического миров.

Гарнитура может заставить вас поверить, что вы находитесь в другом времени и месте, но, что более важно, она может накладывать реалистично выглядящие объекты в комнате вокруг вас, стирая грань между физическими и цифровыми объектами. Гарнитура по-прежнему дорогая (она продается по цене 3500 долларов США) и громоздкая по сравнению с гарнитурами в научной фантастике (например, в "Мире Дикого Запада", "Первому игроку приготовиться" или "Проблеме трех тел"), но мы видим прямую связь с возможностью визуализировать реалистичный вымышленный мир вокруг нас.

А что, если гарнитура вам вообще не нужна? Ранее в этом году Маск объявил о первой имплантации мозгового чипа человеку от его компании Neuralink. В то время, как предыдущие демонстрации Neuralink показывали многообещающие результаты, имплантируя чипы и считывая мозговые волны свиньи и обезьяны, текущие клинические испытания на людях показывают, что человек с параличом нижних конечностей может играть в видеоигры, используя разум.

Несмотря на то, что они только зарождаются, мы видим ясный путь к будущей технологии, которая могла бы посылать сигналы в мозг, напоминающие научно-фантастические нейронные интерфейсы, используемые Нео и Морфеусом в "Матрице".

Наконец, движущей силой в Кремниевой долине за последние несколько лет стало быстрое развитие искусственного интеллекта в форме таких продуктов, как ChatGPT и Google Gemini, а также DALL-E и Midjourney.

Быстрый темп развития ИИ привел к появлению предупреждений об апокалипсисе ИИ, когда тысячи ученых и технологов потребовали приостановить исследования. Один известный исследователь ИИ даже предположил возможность бомбардировки мошеннических центров обработки данных ИИ.

В "Матрице" Морфеус объясняет Нео, что физический мир представляет собой пустошь не из-за ИИ, а из-за войны между ИИ и людьми. Именно люди выжгли планету в надежде остановить ИИ, перекрыв доступ к солнечной энергии. У ИИ было умное решение: он смог создавать достаточно реалистичные симуляции, чтобы люди могли обмануться, заставив их поверить, что они находятся в реальном мире.

Действительно ли это осуществимо? Буквально в прошлом месяце OpenAI выпустила Sora AI, которая теперь может генерировать очень реалистичные видео, которые чертовски сложно отличить от реальных человеческих видео.

Тот факт, что ИИ может так легко обмануть людей визуально , а также с помощью текста (и, по мнению некоторых, уже прошел известный Тест Тьюринга), показывает, что мы недалеко от полностью захватывающих миров, населенных смоделированными ИИ персонажами, которые кажутся сознательными (и возможно, даже думают о себе так). Миллионы людей уже общаются с персонажами ИИ, и миллионы долларов тратятся на то, чтобы сделать персонажей ИИ более реалистичными. Некоторые из нас могут быть участниками игры, забывшими, что позволили сигналу поступать в наш мозг, в то время как другие, как Нео, Морфеус или Тринити в "Матрице", возможно, были подключены к нему при рождении.

Помните, что в реалистичной симуляции, в отличие от фильма, большинство персонажей будут продуктами ИИ или NPC (общий термин в видеоиграх, обозначающий "неигровые персонажи"), думающими, что они сознательны и живут в реальном мире. Подумайте о тренировочной симуляции, к которой подключается Нео, где женщина в красном и миллионы неигровых персонажей бродят по симулированному миру, не зная, кто они и где находятся.

Пересмотр "Матрицы" сегодня, скорее всего, заставит вас оглянуться вокруг и спросить, как это сделал Нео: "Вы имеете в виду, что это не реально?" К 25-летнему юбилею этого умопомрачительного фильма я могу ответить, что он, вероятно, не настоящий. Тот факт, что мы так скоро приближаемся к точке симуляции в нашем будущем, означает, что вероятность того, что мы уже находимся внутри чьей-то продвинутой симуляции, возрастает экспоненциально. Как и Нео, мы не смогли бы отличить симулируемый и физический мир. Возможно, наиболее подходящим ответом на это является еще одна из самых известных фраз Ривза из этого ставшего классикой научно-фантастического фильма: "Ого!".

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