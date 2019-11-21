Евромайдан-2013: как все начиналось

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности на Майдане Независимости в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы "Беркут" избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В результате этих событий тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая назначила на 25 мая выборы президента Украины. На этих выборах победил Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Силовой разгон участников студенческой акции протеста стал началом конца режима Януковича

Фото: Александр Чекменёв,

gigamir.net, nv.ua, Факты, uargument.com.ua