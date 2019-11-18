Портнов говорит, что ходил в ОП обсуждать свободу слова в Украине (обновлено)

Экс-замглавы АП Андрей Портнов встретился в Офисе президента с ответственным в ОП за информационную политику Кириллом Тимошенко.

Об этом Портнов сообщил у себя в Telegram.

По словам Портнова, они с Тимошенко обсудили ситуацию со свободой слова, противоправным вмешательством в частую жизнь граждан и проведение оперативно-технических мероприятий под видом журналистской деятельности.

"В качестве примера привел случай с незаконной деятельностью лиц, прикрывающихся статусом журналстов Радио Свобода и выразил надежду на быстрое и эффективное расследование Нацполицией их противоправной деятельности", – пишет он.

7 ноября полиция открыла уголовное дело из-за угроз журналистам "Радио Свобода" со стороны Портнова.

Позже полиция открыла дело уже против журналистов РС. Основанием стало заявление Портнова о незаконной слежке и препятствовании его профессиональной журналистской деятельности.

Обновлено 15:28

Факт встречи подтвердили и в Офисе президента.

"Портнов заявил, что постоянная слежка за ним мешает его адвокатской деятельности, ведь если все встречи фиксируются, мало кто захочет стать клиентом такого адвоката", - говорится в сообщении.

По его словам, аргументы журналистов о том, что он является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, поскольку согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло трех лет. А Портнов покинул госслужбу шесть лет назад.

В ОП приняли к сведению аргументы Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных сторонами.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октбяря Печерский райсуд Киева дал ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".