Кубраков предложил коррупционерам уйти из "Укравтодора"
"Укравтодор" намерен уволить замешанных в коррупционных схемах руководителей Служб автодорог.
Об этом на брифинге сообщил новый руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Интерфакс-Украина.
"У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно", – заявил Кубраков.
Премьер Алексей Гончарук, который также присутствовал на брифинге, поддержал заявление главы "Укравтодора".
"Я бы принимал решения очень быстро... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", – сказал он Кубракову.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце сентября глава "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке.
- 15 ноября новым главой Госагентства автодорог Украины назначили депутата от "Слуги народа" Александра Кубракова.