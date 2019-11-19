Кубраков предложил коррупционерам уйти из "Укравтодора"

"Укравтодор" намерен уволить замешанных в коррупционных схемах руководителей Служб автодорог.

Об этом на брифинге сообщил новый руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Интерфакс-Украина.

"У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно", – заявил Кубраков.

Премьер Алексей Гончарук, который также присутствовал на брифинге, поддержал заявление главы "Укравтодора".

"Я бы принимал решения очень быстро... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", – сказал он Кубракову.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября глава "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке.