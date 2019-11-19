Чиновник Белого дома еще в мае советовал Зеленскому не вмешиваться в политику США

Эксперт по вопросам Украины Совета нацбезопасности Белого дома, подполковник Александр Виндман заявил, что предупреждал Владимира Зеленского об опасности вмешательства во внутренние дела США. Об этом сообщил Виндман во время дачи показаний во время публичных слушаний по импичменту, передает Politico.

По словам Виндмана, он прибыл в Украину в составе делегации США, которая присутствовала на инаугурации президента Владимира Зеленского. Тогда сотрудник Белого дома дал два совета новоизбранному президенту Украины.

"Быть особенно острожным в отношении России и ее желания спровоцировать Украину, а также держаться подальше от внутренней политики США", – заявил Виндман.

На вопрос, почему он дал такой совет, эксперт по небезопасности ответил, что уже в марте 2019 года ему стало ясно, что "есть государственные лица, неправительственные лица, которые выдвигают идеи о расследовании украинского вмешательства в выборы 2016 года".

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