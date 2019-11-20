Зеленский в Станице Луганской назвал четыре вопроса, которые будет обсуждать нормандская четверка

Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Станицу Луганскую и проинспектировал восстановление моста возле КППВ. Главу государства сопровождали иностранные послы и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По словам Зеленского, мост будет сдан в эксплуатацию через два дня.

Он отметил, что на участках разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском обстрелы не фиксируются. Также он поблагодарил военных, которые защищают Украину.

"Шаг за шагом движемся к победе", – заявил президент.

Также он озвучил четыре главных вопроса, которые будут обсуждаться на встрече лидеров нормандской четверки.

Первый вопрос – конкретные термины освобождения всех заложников из ОРДЛО – наличие которых подтверждено боевиками, так и не подтвержденных, но которые есть в украинском списке.

Второй вопрос – длительное прекращения огня на Донбассе.

"Не фейковое прекращения огня, не фейковое хлебное перемирие. Такое знаете, временно, два три дня было перемирие, а потом начали постреливать и мы начали терять людей. Серьезное перемирие. С понятными терминами и обязанностями сторон", – отметил президент.

Также на встрече будет обсуждаться передача контроля над всей протяженностью украинско-российской границы и возможность проведения выборов "уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины".

Кроме того, на встрече могут поднять вопрос отвода войск вдоль всей линии разграничения, хотя, по словам Зеленского этот вопрос сложный.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.