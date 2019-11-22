Публичная порка. Как долго продержится фракция "Слуга народа"

"Утром 15 ноября депутатов от "Слуги народа" согнали на заседание фракции. Но из 252 пришли только 115, — рассказывает Фокусу Антон Поляков, депутат-мажоритарий по округу №206 в Черниговской области. — Понятно, многие побоялись приходить и участвовать в грязном разбирательстве. Явились списочники, руководители комитетов, их замы и люди, которые боятся уголовного преследования, то есть те, кто априори подголосовывают главе фракции Давиду Арахамии и Корниенко".

"Грязным разбирательством" Поляков называет исключение из парламентской фракции "Слуга народа" его самого и Анны Скороход в минувшую пятницу. "Нас выгнали, а Елену Копанчук и Сергея Литвиненко, замеченных в кнопкодавстве, оставили", — отмечает он.

Официальная причина исключения Полякова — нарушение партийной дисциплины. "Я лично проводил беседы по очень чувствительным законопроектам, — поясняет Корниенко. — Если человек системно не соглашается с мнением фракции, зачем нам быть вместе?"

Дисциплинарное наказание

За три месяца работы нового парламента стало очевидно, что в создавшей монокоалицию фракции "Слуга народа" единства нет. Об этом свидетельствуют как реакция фракции на многочисленные скандалы, в которых оказались замешаны отдельные депутаты, так и совместные голосования за ключевые президентские законопроекты. До недавних пор, чтобы приструнить и собрать воедино случайных людей (напомним, что у большинства "слуг" нет политического опыта), руководство фракции и партии проводило лишь закулисные воспитательные беседы, а также пугало непослушных нардепов угрозами.

Но, видимо, с каждым разом аргументов становилось всё меньше, и начальству пришлось прибегнуть к публичной порке. Как уже говорилось, из фракции исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова. Надо сказать, что в последние недели Поляков не только не соглашался с мнением фракции, а ещё и активно критиковал власть. Например, начал сбор подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. А также сообщил журналистам, что глава ОП Андрей Богдан вызывает несогласных депутатов (в том числе самого Полякова) на ковёр.

Впрочем, по мнению Антона Полякова, из фракции его исключили не из-за генпрокурора и критики власти, а из-за конфликта с новым лидером партии Александром Корниенко. Во время беседы с корреспондентом Фокуса Поляков заявил, что никогда не верил нынешнему главе пропрезидентской партии. Последний, по словам нардепа, якобы занимался продажей округов в Черниговской области при участии людей, связанных с политсилой. Поэтому на недавнем съезде партии Поляков и предложил Корниенко пройти полиграф.

"Люди просто в чёрную сработали в Чернигове, а сейчас хотят всё скрыть, уйти от ответственности. То есть с помощью скандала с исключением нивелировать реальные нарушения", — настаивает в разговоре с Фокусом Поляков. Нардеп также уверен, что сейчас Арахамия, Корниенко и Богдан прилагают усилия, чтобы об их проделках не узнал Владимир Зеленский.

В то же время нардеп Анна Скороход (напомним, что она прошла в Раду по округу №93 Киевской области) признаётся, что сознательно не голосовала за некоторые законопроекты, в частности об открытом рынке земли. "Мне начали угрожать — и лично Арахамия, и другие. Говорили, что я голосую не так, как надо, неправильно себя веду и вообще должна закрыть рот и не высказывать своё мнение. Я решила не обращать на это внимания, а они исключили меня из фракции. Хотя как нардеп я имею полное право не разделять позицию фракции, если она не соответствует заявленной предвыборной программе", — объясняет депутат. Задержание её мужа Алексея Алякина (бывшего гражданина РФ) Анна Скороход и вовсе называет политическим преследованием.

Впрочем, "слуги" не впервые отказываются голосовать за президентские инициативы, и никого из фракции за это до сих пор не исключали. Да и документ о свободном рынке земли не поддержали не только Поляков и Скороход, но и ещё около 15 членов пропрезидентской фракции. В числе последних — мажоритарий из Киевской области Сергей Нагорняк и экс-представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук. Оба называют себя сторонниками свободного рынка земли. Но настаивают: в законопроекте должны быть прописаны чёткие правила работы рынка.

Красные линии

"Офис президента считает, что он нанял кандидатов в народные депутаты и они должны на протяжении последующих четырёх лет его благодарить, — говорит Виктор Небоженко, директор социологической службы "Украинский барометр". — Причём будущим нардепам, естественно, не сказали, какая у каждого роль. А о том, что делать и как голосовать, пообещали рассказать позже. Из-за этого мы и наблюдаем бесконечные склоки и скандалы в "Слуге народа".

По мнению эксперта, сейчас парламентарии, по сути, требуют подписать "договор о дружбе и сотрудничестве" между руководителем фракции и депутатами, но наверху их не слышат. "Конфликт показал, что никакого договора нет, — предполагает эксперт. — Потому в каждом конкретном случае руководству фракции надо убеждать нардепов заново, а это получается всё хуже".

Изгнанники. Нардепы Анна Скороход и Антон Поляков готовы поддерживать инициативы Зеленского как внефракционные депутаты, но ожидают его реакции на исключение из фракции

Действительно, Анна Скороход неоднократно говорила журналистам: команда Зеленского шла на выборы, никто и не думал, что "потом будут ломать через колено".

Стоит прислушаться и к словам Ирины Верещук. Она комментирует происходящее осторожно, но расставляет акценты. "Случай показал, что во фракции пока ещё не установлены красные линии. Нам нужны чёткие политические и этические правила, которых будут придерживаться все без исключения. Разногласия и проблемы во фракции — это нормально. И даже скандалы могут происходить, такова жизнь. Но важно, чтобы каждый депутат понимал, как он может вести себя в той или иной ситуации и как на это будет реагировать фракция", — говорит Верещук. И уточняет, что сама не голосовала за исключение. Мол, "это уже перебор".

Кандидаты на вылет

По словам экспертов, с которыми побеседовал Фокус, Поляков и Скороход — хотя и первые, но далеко не последние кандидаты на вылет. Исключение из фракции двух нардепов стоит рассматривать как послание остальным "слугам": будете недисциплинированными — укажем на дверь. Напомним, что накануне голосования земельного вопроса ходили небезосновательные слухи об исключении из фракции и Александра Дубинского. Но в конце концов руководство решило не рисковать. Ведь за Дубинским могли уйти и другие нардепы из так называемой группы Коломойского. К тому же и Дубинский, и его единомышленники всё-таки проголосовали за открытие рынка земли.

"Арахамия уже пообещал исключить из фракции всех "криворожских"", — уверяет Фокус Антон Поляков, намекая на собственный слив, ставший причиной очередного разбирательства во фракции. Как известно, на этой неделе Поляков опубликовал аудиозапись, на которой ряд депутатов от "Слуги народа" устанавливают неформальные связи с руководством днепропетровской полиции. В частности, голос, похожий на голос Юрия Корявченкова (Юзика), говорит, что нардепы готовы стать политической "крышей" для силовиков. А также гарантируют в обмен на лояльность невмешательство прокуратуры в деятельность криворожской полиции. В свою очередь, полиция должна "советоваться" с нардепами в щекотливых темах, например таких, как бизнес на металлоломе.

"У президента есть два пути. Первый — попытаться размыть политическую ответственность, например, увольнять старое правительство и назначать новое, как в своё время поступал президент Леонид Кучма. Второй — потянув время, распустить парламент и назначить новые выборы"

В поисках наказания

Есть ли у руководства партии и Офиса президента выверенный план действий в отношении разбалансированной фракции? Понимают ли они, как навести порядок? Источники Фокуса в "Слуге народа" утверждают, что стратегии пока нет.

Конечно, лидеры партии ещё не потеряли надежду, что Верховная Рада сможет отменить депутатскую неприкосновенность и введёт императивный мандат. В частности, разрешит правоохранительным органам согласовывать следственные действия исключительно с генпрокурором, а не парламентом. Но чем ближе к голосованию, особенно учитывая исключение Скороход и Полякова, тем больше сомнений, что народные избранники поддержат эту инициативу. "Мы не хотим превратиться в марионеток в руках небольшого круга людей", — говорит на условиях анонимности представитель парламентского большинства.

Наш собеседник подчёркивает, что если бы вопрос о снятии неприкосновенности решался в сентябре, поддержка со стороны фракции была бы. Тогда многие депутаты из "Слуги народа" поддерживали эту инициативу. Сейчас ситуация иная.

"Если неприкосновенность снимут, нам будет грозить не только исключение из фракции, но и фейковые уголовные производства. Работать под прессингом никто не хочет", — отмечают нардепы.

Судя по всему, о происходящем догадываются и в Офисе президента. Там уже намекают: невыполнение предвыборных обещаний может привести к досрочному роспуску Верховной Рады. Но нардепы в такой поворот событий не верят.

"Во-первых, по закону Раду можно распустить только через год, — говорят они. — Во-вторых, Зеленский больше не получит такой поддержки. Я считаю, что это просто развод на лоха", — говорит один из депутатов.

Роль президента

Пока у Арахамии, Корниенко и Богдана есть резерв депутатов для успешного голосования президентских законопроектов, они могут позволить себе шантажировать нардепов. Но как только результаты голосований покажут, что цифра лояльных приближается к отметке 226, каждый депутат будет на вес золота. И тогда придётся либо усиливать давление страхом — мол, могут пострадать все, либо заключать уже упомянутый договор и чертить красные линии. Причём при участии Владимира Зеленского.

К слову, Анна Скороход и Антон Поляков говорят, что готовы поддерживать инициативы гаранта как внефракционные депутаты. Но ожидают его реакции на исключение. "Исключение нас из фракции — беспочвенный, необдуманный, опрометчивый и незаконный шаг. Он ведёт к дискредитации фракции "Слуга народа" и падению рейтингов", — уверен Поляков.

В то же время политологи утверждают, что к началу следующего года рейтинги упадут как у партии "Слуга народа", так и у самого президента. Насколько серьёзным будет это падение, зависит от позиции и парламентариев, и хозяина Банковой.

"Монобольшинство неизбежно потянет Зеленского на дно", — говорит Анатолий Октисюк, аналитик киевского Центра "Дом демократии". По его словам, в нынешней ситуации политическая ответственность за происходящее в стране лежит на президенте, а не на парламенте. Рейтинг Зеленского напрямую зависит от негатива в Раде. Интим-скандалы с Богданом Ярёменко, "криворожские записи", информация о квартире Руслана Стефанчука, который снимает её за бюджетные деньги у тёщи, — всё это приводит к подрыву легитимности. "Зеленскому рано или поздно придётся принимать решения", — восклицает наш собеседник.

Усложняет ситуацию и финансовое положение в стране. Необходимость выплаты в 2020 году значительной части внешнего долга заставила Раду принять социально ограниченный бюджет. Нельзя исключать, что некоторые депутаты, особенно мажоритарии, не захотят быть заложниками экономической стратегии Гончарука и сами выйдут из фракции. В результате рейтинг Зеленского тоже пострадает.

По мнению политолога, у президента есть два пути. Первый — попытаться размыть политическую ответственность, например, уволить старое правительство и назначить новое, как в своё время поступал Леонид Кучма. Второй — потянув время, распустить парламент и назначить новые выборы. "Это миф, что Зеленский не сможет снова набрать достаточного количества депутатов, — утверждает Анатолий Октисюк. — Да, их будет меньше, 35–40%. Но у главы государства появится шанс получить проверенных, хорошо интегрированных людей, которые будут работать как единый механизм. С помощью партнёров сформировать коалиционное правительство и разделить политическую ответственность. Порошенко жалеет, что не распустил парламент в 2017–2018 годах. Это его самая большая ошибка". Политолог уточняет: сейчас Зеленский реально контролирует только 150–170 депутатов. Остальные "слуги" подконтрольны олигархам, с которыми президенту так или иначе приходится договариваться.