Коломойский и Боголюбов через НЗФ арендовали парковку возле "ПриватБанка"

Никольский завод ферросплавов купил права на эксплуатацию парковки возле главного офиса "ПриватБанка". В банке говорят, что Коломойский хочет дестабилизировать их работу.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам представителей "ПриватБанка", НЗФ (которым владеют бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), "никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе".

Следовательно – это "очередная попытка дестабилизации работы наибольшего банка страны".

19 ноября НЗФ купил на аукционе ProZorro право на годичную эксплуатацию парковки на 144 машины возле главного офиса "ПриватБанка" в Днепре.

При стартовой цене в 86,4 тыс. грн НЗФ предложил 1,005 млн грн. На лот также претендовали "ПриватБанк" (максимальное предложение – 1 млн грн), профсоюз сотрудников главного офиса "ПриватБанка" (251 тыс. грн), ФЛП Роман Овчаров (240 тыс. грн) и связанный с Коломойский "Днипроазот" (1,003 млн грн).

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, по решению Апелляционного суда Лондона, выплатили госбанку более 10 млн фунтов судебных издержек.