Зеленский назначил нового замглавы СБУ

Политика
Президент также сменил руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко новым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины",  – говорится в указе 859/2019.

Другим своим указом 860/2019 президент назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

"Назначить Дублика Анатолия Ярославича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины",  – говорится в указе.

В 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности. Андрущенко принимал активное участие в раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии подрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибло 4 человека, включая несовершеннолетнего Даню Дидыка.

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