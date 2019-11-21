Зеленский назначил нового замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко новым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", – говорится в указе 859/2019.
Другим своим указом 860/2019 президент назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.
"Назначить Дублика Анатолия Ярославича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.
В 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности. Андрущенко принимал активное участие в раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии подрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибло 4 человека, включая несовершеннолетнего Даню Дидыка.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил Нетужилова Евгения начальником ГУ Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
- 15 октября глава СБУ Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Реформа спецслужбы предполагает отказ от несвойственных функций и расширение контрразведывательного вектора работы.