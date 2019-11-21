О чем говорил Майдан: Зеленского – в отставку, Медведчука – к ответственности

На часах: 19:00, на термометре: -3С. В День достоинства и свободы на Майдан пришли несколько тысяч человек. Большинство подошли к монументу Независимости к установленной сцене.

«Нас греет наше единство и наша свобода», – звучит в микрофон.

Большинство пришедших – люди среднего и старшего возраста. Некоторые приехали парами, кто-то собрался группами. Некоторые завернуты в украинские флаги, другие – держат стяги в руках. Вокруг нет именитых политиков, нет партийной символики.

«Наши нас не видят, давай раскроем зонт», – говорит стоящий рядом мужчина в камуфляже одной из своих спутниц. Та быстро раскрывает зеленый зонт-трость.

«Ой, что же ты нас так дискредитируешь!», – испуганно замечает другая. Первая прячет зонт и тут же подхватывает звучавший со сцены гимн Украины.

На электронном табло уже -4С. Некоторые признаются, что и горячий чай не спасает от мороза и ветра.

«Шесть лет назад на этот Майдан вышли наши дети, чтобы защитить свое и наше будущее, но их жестоко побили, – выступает со сцены отец Героя Небесной Сотни Романа Гурика Игорь. – Тогда на защиту встал каждый украинец, у кого была честь и достоинство, вся Украина, чтобы сказать власти «стоп»: «мы – власть, и нас должны услышать». Тогда, в 2013 году, мой сын сказал, что должен сделать что-то большое. И уже в феврале 2014-го это случилось – он и его побратимы встали стеной и защитили нас от пуль. И сегодня у меня возникло ощущение, что Украина снова в опасности. Нам надо встать плачем к плечу, чтобы ее защитить».

Площадь замолкает на минуту в память о Героях Небесной Сотни. В этот момент лишь слышно, как флаги развиваются на ветру.

Нормандия и капкан Путина

«Мы все как можем защищаем свою страну: наши военные – на фронте, а мы – тут. Сюда на Майдан пришли сказать, что категорически против действующей власти. Думаю, на этой площади собрались те, кто за нее не голосовал. Все, что сейчас происходит в стране – настоящий цирк, но мы можем его быстро прекратить. Тогда придут действительно, проукраинские силы, которые защитят и человеческие, и государственные интересы», – говорит Фокусу киевлянин Денис.

Мужчина рекомендует Зеленскому даже не ехать на встречу в «нормандском формате»: «Ничего ему даже пытаться. У него же нет ни опыта, ни знаний для подобных переговоров. А если поедет, угодит в очередной капкан, приготовленный Путиным».

«Весь мир фактически отвернулся от нас. Мы сейчас не получаем финансовой помощи – кредиты МВФ откладываются. Курс гривны удерживают искусственно, когда рухнет – будет куда хуже», – продолжает Денис. После оценки экономической ситуации переходит к событиям на фронте: «Зеленский не замечает, что происходит на самом деле. Погиб наш военный – комбриг 128-й бригады. Что мы услышали от Зеленского? Только спустя день он посмертно наградил и сказал несколько слов, мол, сочувствует. Разве так должен поступить главнокомандующий? Лучше бы не говорил ничего!».

Уроки истории для Зеленского

Четыре женщины старшего возраста пришли на Майдан вместе. Трое – волонтеры, с 2014 года плетут маскировочные сетки для военных, четвертая – врач-психиатр. Они говорят, надеялись, что людей на Майдане в День достоинства и свободы будет больше: «Видимо, испугались первых морозов».

«Меня волнует вопрос: ведут ли действия президента Зеленского к капитуляции», – говорит одна из них, Алла.

Женщины отвечают на вопрос: что бы вы сказали президенту Зеленскому накануне встречи в «нормандском формате»?

«Не надо туда ехать! Уйдите лучше в отставку и объявите досрочные парламентские и президентские выборы», – рекомендует Светлана.

«Надо учить уроки истории! – продолжает Алла. – Когда Янукович уехал подписывать соглашение об ассоциации и не подписал, ему уже некуда было возвращаться».

«Мне кажется, Зеленский уже не способен выучить историю. Как и любой другой предмет. Все, что может – играть роль комика: кокетничать, заигрывать, в его выступлениях нет глубины. Лучше бы занимался актерством, зарабатывал деньги и ушел бы из политики», – говорит еще одна Алла.

«Политика слишком сложна для Зеленского. Он не понимает, что такое разведение, а что такое капитуляция. Теперь в Станице Луганской, где погибали наши ребята, виднеются флаги террористов», – замечает Светлана.

«Мы отдаем часть своей души военным. Мы переживаем за них, а они – за нас. Нам важно, чтобы они получали все вовремя. Боимся, чтобы в армии не было разочарования, чтобы ребята понимали, за что и за кого они там стоят в холод, мороз и снег. А сколько их погибло!», – продолжает Алла.

Тем временем площадь скандирует: «Дякуємо!» – благодарит за выступление бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

«Такое отношение к военным – деморализует. Президент должен быть в первых рядах, а он плетется где-то в последнем. Как могут понять это военные? Что они чувствуют, когда сутки после смерти комбрига 128 бригады Зеленский молчит?»

«А когда нашел слова, то улыбался, – замечает психиатр Людмила. – Мне кажется, что это диагноз».

«Помните, Зеленский же обещал уйти в отставку, если нарушит закон или обманет?! Так это же случилось не раз. Скоро сдаст все интересы Украины с потрохами. Это же слабый человек», – резюмирует Алла.

Со сцены уже звучат требования участников акции. Среди них: Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом, уволить с должностей «главных агентов капитуляции» – Андрея Богдана, Андрея Ермака, Романа Трубу, придерживаться курса Украины в НАТО, привлечь к ответственности людей Януковича – Виктора Медведчука, Андрея Портного, Юрия Бойко, устранить от власти олигарха Коломойского…

«Прямо в Израиль!», – кричит кто-то со стороны.

Два часа на сцену один за другим выходят политики и активисты. После люди на площади бережно сворачивают желто-синие стяги и спешат в метро. С первыми киевскими морозами многим справится не просто.