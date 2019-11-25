В Генштабе не считают возможную открытую агрессию РФ главной угрозой для Украины

Открытая агрессия РФ против Украины не входит в перечень первых угроз. Это – "крайний", один из наиболее отдаленных вариантов развития событий.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Перед Украиной сейчас много угроз, и не все они лежат в военной сфере... Наш восточный сосед не откзался от того, что Украина должна быть в его сфере влияния", – считает Хомчак.

По его словам, "открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных".

Также Хомчак прокомментировал процесс разведения сил на Донбассе.

"Вы спращиваете, как это воспринимается в войсках. В большинстве – нормально воспринимается. Потому что в большинстве армия - это те военные люди, которые понимают: если кто-то принимает решение, значит, у него для этого есть повод и основания", – рассказал он.

Также начгенштаба заявил, что "решение о разведении было принято три года назад" и оно показывает способность военно-политического руководства выполнять принятые обязательства.

18 октября замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что РФ готовит масштабную военную операцию и речь не только о Донбассе, а ВСУ соответственно готовятся дать отпор этой агрессии по всей границе Украины

Как ранее сообщал Фокус:

В июне Генштаб сообщал, что у границы Украины находится 25 батальонов РФ и 82 тыс. российских военных.