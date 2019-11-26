Зеленский о предложении Коломойского развернуться к РФ: Украинцы выбрали Евросоюз

Политика
Зеленский напомнил, что Коломойский не является президентом Украины

Украина не будет менять евроинтеграционный курс и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Таллинне на пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к высказываниям Коломойского о том, что Украине стоит вернуться к сближению с Россией, Зеленский напомнил, что Коломойский не определяет политику страны.

"Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины. Но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который будет продолжаться на "нормандской встрече" четырех лидеров", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тогда заявил, что не поддерживает такие лозунги и очень негативно относится к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России.

 