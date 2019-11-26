Зеленский о предложении Коломойского развернуться к РФ: Украинцы выбрали Евросоюз

Украина не будет менять евроинтеграционный курс и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Таллинне на пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к высказываниям Коломойского о том, что Украине стоит вернуться к сближению с Россией, Зеленский напомнил, что Коломойский не определяет политику страны.

"Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины. Но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который будет продолжаться на "нормандской встрече" четырех лидеров", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Коломойский в интервью New York Times заявил о необходимости улучшения отношений с Россией, поскольку США настроены на "войну с РФ до последнего украинца", а ЕС и НАТО никогда не примут Украину в свой состав. Бизнесмен отдельно добавил, мол, российские деньги могут заменить кредиты МВФ: "Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, они хотели бы дать нам эти деньги. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".