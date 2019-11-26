А Порошенко молчит. Как соцсети отреагировали на просьбу ГБР снять неприкосновенность с Софии Федины

Имя нардепа от партии "Европейская Солидарность" Софии Федины стало широко известно в Facebook после того как 26 октября появилась видеозапись Федины и волонтера Маруси Зверобой из львовского кафе. На видео нардеп и волонтер обсуждали поездку президента Владимира Зеленского в Золотое на Донбассе. Поведение главы государства во время разговора с протестующими против отвода войск они сочли неуважительным и стали рассуждать о возможной гибели Зеленского во время следующего визита на Донбасс.

В частности, от Федины прозвучали слова: "там люди пережили страшные зверства и каждый день должны защищать Украину от врага, которого ты пытаешься вернуть в Украину. Там случайно может взорваться граната, обстрелы бывают случайно… Но честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кто-то в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

А Зверобой добавила: "Я тебе обещаю, тебя кто-нибудь взорвет там. Ты почаще езди, я хочу, чтобы ты там чаще ездил, а пацаны просто морально не были к тебе готовы, они к тебе даже на "вы" обращались. Но ты, сука, правильно расставил акценты. Ты показал, как к тебе надо обращаться. Тебя надо мочить в сортирах. Это Путин про тебя [сказал, что] таких, как ты, надо мочить".

В "Слуге народа" оскорбились и обратились в правоохранительные органы. Сначала об этом в своем Facebook сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура, впоследствии эту информацию подтвердил и генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Да, это правда. И не только он (депутат Качура), но и много других народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, из которых было открыто производство. Кажется, ГБР расследует", - сказал Рябошапка.

И вот сегодня в ГБР сообщили, что в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федине. Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 УК Украины). Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности. При этом в отношении Зверобой, из уст которой звучали аналогичные угрозы, ГБР ни о каких процессуальных действиях не отчитывается.

Короткая справка о фигурантах дела: 35-летняя Федина – уроженка Львова, окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "политолог-международник, переводчик". Там же закончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию по политологии. В 2010 году вела программу “Погляд з Високого замку” на Львовском областном телевидении. Во время Революции Достоинства была одной из ведущих на сцене Евромайдана во Львове; после начала российской агрессии на Донбассе занималась волонтерством. В Верховной Раде прошлого созыва была помощницей на общественных началах нардепа от “Народного фронта” Игоря Васюника. В Верховную Раду IX созыва прошла по списку партии "Европейская солидарность" под пятым номером. Настоящее имя Маруси Зверобой - Елена Самбул. До Революции Достоинства занималась частной предпринимательской деятельности. Во время Революции достоинства была волонтером, позже оказывала помощь украинским военным, создала и возглавила батальон “Правого сектора” в Киевской области. В сентябре 2015-го батальон был расформирован – Зверобой подписала контракт с Вооруженными силами Украины. Награждена знаком отличия "Народный герой Украины", а также знаком отличия президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Сама Федина уже высказалась по поводу решения ГБР, но довольно расплывчато. Заявила об установлении "режима Зеленского" и упомянула последние скандалы в "Слуге народа" (судимость за групповое изнасилование Романа Иванисова, слухи о зарплатах в конвертах для депутатов, переписку с проституткой Богдана Яременко и кнопкодавство).



На защиту Федины стали ее коллеги по фаркции "Европейская Солидарность". Они заявили о начале политических репрессий и сделали вывод, что Зеленский пошел по стопам Януковича. Но, надо отметить, что в течение дня на событие никак не отреагировал лидер политсилы Петр Порошенко, который сейчас пребывает с рабочим визитом в Канаде.

Схожая риторика была и у тех, кто поддерживал предыдущего президента и недолюбливает нынешнего. По их мнению, если вести расследование против Федины, то тогда нужно открыть и дело против Зеленского, который в сериале "Слуга народа" расстреливал депутатов.

Сторонники нового президента наоборот приветствуют нынешний ход событий и считают, что за свои слова нужно отвечать.

А еще есть мнение, что скандальная история будет полезна Софии Фединой в будущем. Ведь амплуа жертвы репрессий – это популярная и рейтингоемкая в Украине политическая роль.

Как может продолжиться эта история? В случае если ГПУ одобрит проект подозрения, генпрокурор должен будет направить на рассмотрение Верховной Рады представление на привлечение Федины к уголовной ответственности. Для снятия с нее неприкосновенности необходимо будет получить 226 голосов в зале парламента. Тогда прокуроры уже смогут сообщить представительнице "Евросолидарности" о подозрении и дело получит ход.