Отдельная встреча Зеленского и Путина в рамках "Нормандского формата" может состояться, – Кремль

В Париже может состоятся отдельная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "нормандской четверки".

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Отдельная встреча Путина и Зеленского на саммите "нормандской четверки" в Париже может состояться", – сказано в сообщении.

Кроме того, по его словам, проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах уже готов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам и хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", – сказал он в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, президент сказал, что готов к двухсторонним переговорам на полях саммита.

"Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом", – добавил украинский лидер.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре вопроса, которые будет обсуждать нормандская четверка.