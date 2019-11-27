Кабинет министров уволил главу "Энергоатома"

Кабмин уволил главу ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского по инициативе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Укринформ.

"Решение правительства соответствующее было принято. Это была инициатива министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля", – сказал Гончарук.

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По словам Гончарука, причины увольнения пояснит отдельно сам Оржель, передает Liga.net.

При этом он добавил, что сейчас "десятками" увольняются люди, работавшие в предыдущие годы. "Причина этого – наша убежденность либо в неэффективности, либо в коррупционной или другой заангажированности человека", – сказал Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе антимонопольный комитет получил заявление НАЭК "Энергоатом" о возможном нарушении конодательства о защите экономической конкуренции в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).