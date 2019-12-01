Перед акцией Правого сектора на Банковой Нацдружины отметили День провокатора

Под Офисом президента прошла акция Правого Сектора, приуроченная к шестой годовщине начала Евромайдана. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

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Активисты говорили о недопустимости любых уступок России, а также требовали полного разрыва дипломатических отношений с РФ и начала военной операции по освобождению украинских территорий.

Они также заявили, что в Украине может повторится революция, если власть не будет прислушиваться к протестующими.

Всего на акцию пришли около 100 человек.

Несколькими часами ранее под ОП состоялась акция "Национальных дружин", сообщает Цензор.Нет.

В память о первых столкновениях с правоохранителями 1 декабря 2013 года они принесли на Банковую макет елки, каски, биты, цепи, булыжники, коктейли Молотова, а также другое вооружение протестующих.

Свою акцию активисты назвали празднованием Дня провокатора, а ее целью – "показать власти, что революционный пыл сохранился".

Напомним, 1 декабря 2013 года на улицы Киева вышли около 1 млн человек. Протест был связан с избиением студентов в ночь с 29 на 30 ноября. На Майдане Независимости состоялось вече, после которого часть протестующих отправилась на ул. Банковую. Здание Администрации президента было оцеплено сотрудниками милиции и бойцами внутренних войск МВД.

Между правоохранителями и участниками протеста начались столкновения. Некоторые протестующие бросали в полицейских брусчатку, использовали цепи и даже пригнали бульдозер. После этого "Беркут" пошел в контратаку. Пострадали много мирных протестующих. Всего официальный статус пострадавших получили 55 граждан, среди которых 24 журналиста.

Тогда зачинщиков столкновений лидеры Евромайдана назвали провокаторами, но позже оказалось, что часть из них была членами Правого сектора и других националистических организаций.

Как ранее сообщал Фокус:

21 ноября по случаю шестой годовщины начала Евромайдана президент Владимир Зеленский заявил, что достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК.