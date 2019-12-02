Зеленский о переговорах с Путиным: Я никому не доверяю, у каждого есть свои интересы

Глава украинского государства отметил продуктивность телефонных переговоров с российским лидером

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza сказал, что не ожидает слишком многого на предстоящих переговорах в "нормандском формате" 9 декабря, как от своих западных союзников, так и от президента России Владимира Путина.

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Об том пишет Time.

Отвечая на вопросы журналистов касательно его ожиданий от встречи с российским лидером, Зеленский отметил, что проведенные ранее с Путиным телефонные переговоры оказались продуктивными.

Глава украинского государства, в частности, подчеркнул, что благодаря его личным контактам с президентом РФ, удалось освободить из российского плена украинских моряков и политзаключенных.

В то же время Зеленский ясно дал понять, что не доверяет как президенту российской Федерации, так и главам других держав по причине того, что у каждого есть свои интересы.

"Я никому не доверяю. Я скажу вам честно. Политика не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Вы можете решить уравнение с переменной, с одной переменной. Но здесь только переменные, в том числе политики в нашей стране. Я не знаю этих людей. Я не могу понять, из какого теста они сделаны. Вот почему я думаю, что никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы", – сказал Зеленский, когда у него спросили, доверяет ли он Путину.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре вопроса, которые будет обсуждать нормандская четверка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".

Позже в Кремле сообщили, что отдельная встреча Зеленского и Путина в рамках "Нормандского формата" может состояться. А проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах уже готов.