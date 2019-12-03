Вовчий пшик. Чем закончится для Окружного админсуда скандал с "пленками" судьи Павла Вовка

Плёночный скандал в Окружном административном суде Киева обещал дать старт масштабной очистке судебной системы страны. Но спустя четыре месяца после обнародования записей из кабинета главы суда Павла Вовка их фигуранты остаются на своих местах

"Шеф, давай что-то учудим!", "Яйца этой уполномоченной у нас!" — так, не стесняясь в выражениях, судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) обсуждали политические многоходовки страны. Между тем иногда ситуация поворачивается самым неожиданным образом, ведь разговоры судей записывались.

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Этот скандал тянется с июля, когда в помещение ОАСК пришли с обыском сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры. Несколько часов они досматривали канцелярию, а также кабинеты главы суда Павла Вовка и ещё нескольких судей.

Директор НАБУ Артём Сытник и руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщили, что в кабинете судьи Вовка пять месяцев велась прослушка, в результате чего правоохранители якобы получили свидетельства о вмешательстве суда в работу органов власти и организации принятия заведомо неправосудных решений. Кроме того, Сытник и Горбатюк уточнили, что следственные действия в ОАСК проводились в рамках расследования дела о судьях, выносивших заведомо неправосудные решения во время Майдана.

Вскоре после этого судьям ОАСК Павлу Вовку, Евгению Аблову, Игорю Погрибинченко, а также судье Суворовского районного суда Одессы Ивану Шепитько предъявили подозрение. Но оказалось, что лёгкой победы правоохранителям не видать.

Напомним, что Окружной административный суд Киева — один из самых влиятельных в стране. Только он имеет право рассматривать дела, связанные с центральными органами государственной власти, за исключением президента, парламента, Центризбиркома и Высшего совета правосудия. Кроме того, ОАСК может заблокировать назначение или увольнение человека почти с любой государственной должности, а также отменить решения центральных и местных органов власти. К примеру, это он запрещал и. о. министра здравоохранения Уляне Супрун исполнять свои обязанности, он же восстановил в должности руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, отменил переименование Московского проспекта в Киеве на проспект Степана Бандеры и признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Похоже, именно такая влиятельность ОАСК защищает его судей от любых неприятностей. Спустя четыре месяца после громкого скандала с "плёнками Вовка" дело рискует закончиться пшиком. Все его фигуранты до сих пор при должностях и попадать за решётку, вероятно, не собираются.

Судебные перспективы

Весной 2019-го историю с "плёнками Вовка" выделили из общего майдановского дела в отдельное производство. По закону на его расследование есть шесть месяцев, и продлить этот срок может только суд. В конце октября, за неделю до окончания срока, прокуратура подала соответствующее ходатайство в Шевченковский райсуд столицы. Но сначала один, а потом и второй судья взяли самоотвод. Третий же обязал правоохранителей либо закрыть дело в пятидневный срок, либо передать его в суд в том виде, в котором есть, то есть в сыром. По мнению экс-руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, суд вынес неправосудное решение: "Дело сложное, в нём множество эпизодов, которые нужно ещё расследовать. К тому же не готовы результаты экспертиз". Но после решения суда у прокуратуры было два выхода. Первый: закрыть дело, после чего в судебном порядке доказать неправосудность решения суда первой инстанции и потом продолжить расследование. Второй: отправиться в суд с тем, что есть. ГПУ выбрала второй.

"Такой вариант более удачный. Это шанс сделать дело реально публичным", — считает Роман Маселко, адвокат и член Общественного совета добропорядочности. Но что представят в суде, прогнозировать сложно. Установленные пять дней истекли, так что судья может отказаться его рассматривать. А если всё-таки возьмётся, обвинению придётся сложно, ведь следствие фактически не окончено. "За "плёнки Вовка" никто отвечать не будет, — обронил в разговоре с корреспондентом Фокуса один из судей. — Потому что любой власти удобны судьи, с которыми можно легко договориться. Вот они и работают, и будут работать дальше".

Многолетний иммунитет

Действительно, приручить судей ОАСК власть пыталась всегда. При президенте Викторе Януковиче главу суда поменяли со скандалом: ушёл с должности обвинённый в коррупции Олег Бачун, а его место неожиданно для всех занял Павел Вовк, молодой судья и бывший помощник нардепа-регионала Сергея Кивалова. Ему удалось сохранить должность и при президенте Петре Порошенко, хотя журналисты и активисты настаивали: посредником в "переговорах" с Вовком выступал народный депутат Александр Грановский, которого называли "смотрящим" за судебной системой. Встречу Вовка и Грановского зафиксировали даже на видео. Да и на "плёнках Вовка" есть упоминание о нардепе Грановском. Мол, с ним договорились, президент беспокоить судей не будет.

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Если верить "плёнкам", то с представителями предыдущей власти Вовк дружил ровно до тех пор, пока не понял, что в стране будет новый президент. Сигналом о том, что ОАСК переориентировался, стало решение о признании национализации ПриватБанка (ранее тот принадлежал олигарху Игорю Коломойскому) незаконной. После этого неудобные команде Порошенко решения посыпались одно за другим. Похоже, что таким образом Павел Вовк доказывал новой власти свою незаменимость, тогда как журналистам продолжал рассказывать о своей независимости, отрицая подлинность сделанных НАБУ записей. Дескать, был неудобным для власти судьёй: ему рекомендовали что-то выполнить, а он этого не делал, за что и поплатился. "Периодически там [в Администрации президента] бывал. Выслушивал позиции, о них никому не доносил", — заявил Вовк в одном из недавних интервью, активно поддерживая судебные инициативы Владимира Зеленского.

Внутренняя кухня

Из "плёнок Вовка" следует, что судьи ОАСК пытались повлиять на работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), чтобы успешно пройти, а то и вовсе избежать квалификационного оценивания и спокойно работать дальше. В политических кругах поговаривают, что во времена президентства Порошенко ВККС чуть ли не полностью контролировалась Банковой, потому Павел Вовк мог быть уверен, что ВККС закроет глаза на всё, что бы он ни сделал.

В 2017-м во время конкурса в Верховный суд у Вовка были все шансы стать не просто судьёй наивысшей судебной инстанции, но и возглавить её. Он успешно сдал тесты, уверенно вёл себя на собеседовании. Но затем у правоохранителей появилась информация о его незадекларированном имуществе, и в мае того же года в дом Вовка (особняк записан на его супругу) пришли с обыском сотрудники НАБУ. "После этого, скорее всего, в Администрации президента его и уговорили сняться с конкурса, — вспоминает Виталий Тытыч, в то время координатор Общественного совета добропорядочности при ВККС [именно эта организация подготовила негативный вывод о судье Вовке]. — Если бы этого не случилось, общество и международники, помогавшие организовывать конкурс, увидели бы, как, несмотря на возможные подозрения, члены ВККС лоббировали бы кандидатуру Вовка до последнего. Тогда послам G7 пришлось бы выбирать, оставаться с такими, как Вовк, или прекращать поддержку. Это было бы поражением Украины. А так Вовк триумфально снялся с конкурса и, возможно, получил дополнительный иммунитет: ОАСК — единственный суд, который Порошенко не расформировал в декабре 2017 года".

Впрочем, уже в начале 2019-го глава ОАСК якобы пытался внести смуту в работу квалификационной комиссии судей. На "плёнках", обнародованных НАБУ, зафиксировано: он пытался найти людей, которые подавали бы иски о нелегитимности отдельных членов комиссии, а судьи ОАСК выносили по ним позитивные решения. Кроме того, с помощью Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка хотел ввести своих людей в ВККС. Дело в том, что накануне Холоднюк и Денисова обратились в ОАСК с исками по личным вопросам, и, судя по всему, ценой за позитивные решения по ним могло стать назначение нужных Вовку членов ВККС. Впоследствии и омбудсмен, и председатель судебной администрации своими действиями, по сути, подтвердили договорённости с Вовком: они уволили неугодных членов комиссии и попытались назначить на их места людей, фамилии которых фигурировали на "плёнках" НАБУ.

Надежда умирает последней

Спустя четыре месяца после скандала с "плёнками" Сергей Горбатюк рассказывает Фокусу о том, почему правоохранители рассекретили информацию о прослушке в кабинете главы ОАСК.

"Фактически мы разглашали данные досудебного расследования, хотя делали это с согласия следователя и прокурора, — говорит он. — Мы хотели, чтобы общество знало, что происходит в судебной системе". По его словам, была надежда, что после этого руководство страны и общество поймут, как вершится правосудие в стране и чем опасны контролируемые властью судьи.

Но, судя по всему, новая власть также заинтересована в том, чтобы Павел Вовк остался в кресле главы ОАСК, а заодно — и в сокрытии остальной информации из скандальных "плёнок". Учитывая влияние ОАСК, трудно даже представить, какие ещё нежелательные для Зеленского и его команды подробности могут содержаться в 70 томах уголовного дела. К примеру, там могут фигурировать фрагменты разговоров о национализации ПриватБанка, а также фамилия главы Офиса президента Андрея Богдана. Последний ранее представлял интересы бизнесмена Игоря Коломойского и якобы находится в давних хороших отношениях с Павлом Вовком. Кроме того, на "плёнках", возможно, есть также тема подконтрольности отдельных глав судов политикам и Банковой. Причём как во времена президента Петра Порошенко, так и при Владимире Зеленском. Адвокат и член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко предполагает, что именно по этой причине Зеленский и не реагировал на "плёнки Вовка".

Может решать. Окружной административный суд Киева — один из самых влиятельных в стране

"Когда во время пресс-конферен­ции президента спросили, что будет с ОАСК, он сделал вид, что не знает, о чём идёт речь, — говорит Маселко. — Но мне кажется, Зеленский всё хорошо понимал. Конечно, он пообещал разобраться, но результатов до сих пор нет. Это странно, ведь судебную реформу инициировал сам Зеленский — предложил сформировать новую ВККС, перезапустить Высший совет правосудия и очистить Верховный суд. Притом все эти действия может заблокировать ОАСК. Зачем, спрашивается, президент умышленно оставил Вовку такую возможность? Речь ведь не о частном конфликте, а о системной проблеме и символе кривосудия в Украине. Если задачей реформы не является исправление таких проблем и ОАСК останется в таком виде, тогда зачем такая реформа? Получается, что сокращать Верховный суд — это нормально [по инициативе президента ВР сократила численность судей ВС в два раза], а ликвидировать самый "зашкваренный" суд Украины — нет?! Похоже, у Зеленского решили пойти по тому же пути, что и у Порошенко, — приручить ОАСК. Надеюсь, там помнят, чем это закончилось для предыдущего президента".

Помнят или нет, но окружение главы государства всячески ограждает Зеленского от истории с "плёнками Вовка", переводя стрелки на других участников этого инцидента. Так, глава парламентского Комитета по правовой политике Ирина Венедиктова, с которой Павел Вовк недавно вояжировал в Страсбург на конференцию, посвящённую судебной реформе, уверена, что реагировать на скандал должен не президент, а Высший совет правосудия — орган, наделённый полномочиями увольнять судей. Но пока тот не шевелится, инициативу проявил Маселко, подав в ВСП соответствующую жалобу. Адвокат уверен, что материалов НАБУ достаточно для увольнения Павла Вовка. "Недопустимо, чтобы председатель суда использовал судебные решения в качестве платы за должности, давил на других судей! Разумеется, Вовк будет говорить, что все материалы — фальшивка, но какие у него доказательства? "Плёнки" получены в рамках следственных действий НАБУ, проведённых на основании решения суда. В ВСП стандарты доказывания куда ниже, чем в криминальном процессе. За подобные действия судью могут уволить, не дожидаясь решения суда. Тем более подобные примеры есть. В частности, ВСП уволил судью Голосеевского районного суда столицы Андрея Новака на основании материалов негласных следственных действий".

Высший совет правосудия действительно может оперативно расставить все точки над "i". На рассмотрение жалобы Романа Маселко у него два месяца — срок истекает 8 января. Уже известно, что дело Вовка будет рассматривать Дисциплинарная палата, в тройку которой входит Оксана Блаживская, новый член ВСП, назначенный президентом. Так что надежда на справедливый разбор истории с "плёнками Вовка" есть. Но какое бы решение ни принял ВСП, это никоим образом не повлияет на ситуацию в Окружном административном суде Киева. Сменой руководства или части судей, чтобы изменить систему порядков в ОАСК, не обойтись. Речь должна идти о полной перезагрузке и наборе новых судей по высоким стандартам.