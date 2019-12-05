Изменения в Конституцию и старый закон об ОРДЛО. Ермак назвал возможные итоги нормандского саммита

Президент Владимир Зеленский может инициировать внесение изменений в Конституцию после саммита в нормандском формате. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает Европейская правда.

Команда президента Украины имеет готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандской формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

По его словам, соответствующее требование прописано в минских соглашениях. При этом Ермак уверяет, что речь идет только о децентрализации, а не федерализации.

"Украина готова выполнить положения" минских договоренностей ", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации не идет", – отметил он.

Он пояснил, что изменения Конституции будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия", – добавил он.

Также, по его словам, в случае успешных результатов встречи нормандской четверки президент собирается внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особом статусе ОРДЛО.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", – сообщил он.

Изменения в таком случае должны будут учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.

"Среди изменений – в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", – подчеркнул он.

Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который произойдет в случае успешных договоренностей.

"Если мы увидим, что в России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", – добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе ОРДЛО. Однако перед встречей нормандской четверки планы в команде президента поменялись. 3 декабря глава МИД Вадим Пристайко заявил, что из-за дефицита времени парламент не успеет принять новый закон и придется продлевать действующий.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

В рамках саммита может состоятся и личная встреча Зеленского с Путиным.