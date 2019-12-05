Изменения в Конституцию и старый закон об ОРДЛО. Ермак назвал возможные итоги нормандского саммита
Президент Владимир Зеленский может инициировать внесение изменений в Конституцию после саммита в нормандском формате. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает Европейская правда.
Команда президента Украины имеет готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандской формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.
По его словам, соответствующее требование прописано в минских соглашениях. При этом Ермак уверяет, что речь идет только о децентрализации, а не федерализации.
"Украина готова выполнить положения" минских договоренностей ", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации не идет", – отметил он.
Он пояснил, что изменения Конституции будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.
"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия", – добавил он.
Также, по его словам, в случае успешных результатов встречи нормандской четверки президент собирается внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особом статусе ОРДЛО.
"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", – сообщил он.
Изменения в таком случае должны будут учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.
"Среди изменений – в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", – подчеркнул он.
Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который произойдет в случае успешных договоренностей.
"Если мы увидим, что в России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", – добавил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе ОРДЛО. Однако перед встречей нормандской четверки планы в команде президента поменялись. 3 декабря глава МИД Вадим Пристайко заявил, что из-за дефицита времени парламент не успеет принять новый закон и придется продлевать действующий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- В рамках саммита может состоятся и личная встреча Зеленского с Путиным.
- Зеленский призвал украинцев не верить старым политикам, которые говорят, что встреча нормандской четверки завершится "зрадой". Он добавил, что на возвращение Донбасса военным путем никогда не пойдет войну, а конфликт можно решить только дипломатией, в том числе и на переговорах с Путиным.
- Евросолидарность, Батькивщина и Голос назвали "красных линий", которые Зеленский не должен пересекать на переговорах в Париже. На 8 мая они созывают вече на Майдане Независимости.