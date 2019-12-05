Из комедии — в драму. Что рассказал о Зеленском журнал Time

"Год – это большое время в политике. Достаточно большое в случае с Владимиром Зеленским, комиком, избранным президентом Украины, чтобы перейти от съемочной площадки его киевского комедийного фильма к самой большой политической драме в мире, в которой американский президент может оказаться подвергнутым импичменту", – пишет автор.

Шустер отмечает, что демократы считают Зеленского жертвой Трампа, который злоупотребил своей властью, а республиканцы – основным свидетелем невиновности американского президента. Однако "ни одна из этих ролей не близка тому, о чем Зеленский думал, выдвигая свою кандидатуру на выборах".

Автор вспоминает, что еще при первой встрече тогдашний кандидат в президенты спрашивал о Трампе: "Какой он? Нормальный парень? Мы разберемся. Уверен, что мы поладим".

Но все сложилось иначе, как раз в тот момент, когда Украина больше всего нуждалась в американской поддержке. Так, Трамп старался изобразить Украину коррумпированной, а ключевые европейские союзники "надели маску холодного нейтралитета", выразив поддержку Зеленскому и добиваясь договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский не мог рассчитывать и на поддержку со стороны американских дипломатов, часть которых ушла в отставку и свидетельствовала в деле об импичменте.

"Когда мы встретились снова в ноябре, он (Зеленский, – ред.) постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать по по истечению 8 месяцев. Он был не просто более уставшим или реалистичным, но казалось, что он подхватил политическую болезнь, которую когда-то ненавидел и хотел с ней бороться – цинизм", – пишет автор.

"Я живу здесь (Офис президента, – ред.), как в крепости, из которой просто хочу сбежать", – заявил Зеленский в интервью изданию.

Президент Украины признался журналисту, что следит за ходом расследования импичмента Трампа.

Time отмечает, что за контакты с американцами в администрации Зеленского отвечал Андрей Ермак. Задача вылилась для помощника президента в месяцы обсуждения расследований, на которых настаивал Трамп.

По его словам, все это время он придерживался одной позиции: "Зеленский и его команда ни при каких обстоятельствах не будут вмешиваться во внутреннюю политику США". Такую позицию администрации Зеленского удавалось удерживать достаточно долго, пока не были начаты слушания по импичменту, подчеркивает издание.

"Честно говоря, мы устали от этих обсуждений. Все то время, когда вы говорили об этом, у нас гибли люди на Донбассе", – заявил Ермак.

Еще одним вызовом для Зеленского, по мнению издания, окажутся переговоры в Нормандском формате и встреча с Путиным.

"Встреча противопоставит бывшую звезду, который находится на должности президента едва ли шесть месяцев, ветерану КГБ, находящемуся у власти в течение двух десятилетий, который участвовал в войнах и выиграл их", – говорится в статье.

В это же время, в США республиканцы начинают все чаще повторять заявления Путина о том, что в американские выборы вмешалась не Россия, а Украина. Так, у Зеленского не осталось выбора, кроме как положиться на дипломатов из Германии и Франции во время переговоров в Париже.

Для того, чтобы достучаться до европейских партнеров, Зеленский собрал за круглым столом журналистов из Time, французского Le Monde, немецкого Der Spiegel и польской Gazeta Wyborcza.

По словам Зеленского, на минувшей неделе он разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая долгое время отстаивала интересы Украины.

"Но немецкая стена вокруг Зеленского становится тоньше, когда касается интересов немецкого бизнеса", – пишет издание.

В то время, как Меркель готовилась к переговорам в Париже, она одобряла энергетический проект с Россией, который потенциально может нанести ущерб экономике Украины в 2020 году.

Зеленский признался, что единственный шанс остановить запуск "Северный поток-2" – это санкции США.

"Но это маловероятно, многие политики из США, который боролись против российского газопровода, покинули администрацию. Например, главный противник "Северного потока" экс-советник президента США о национальной безопасности Джон Болтон. Остальные заняты расследованием импичмента", – пишет автор.

В завершении автор приводил цитату Зеленского: "Прежде всего, я бы не хотел, чтобы Украина была картой, фигурой на шахматной доске для крупных мировых игроков, которые могли бы использовать нас в качестве прикрытия, как часть какой-то сделки".

При этом Саймон Шустер отмечает, что если первые шесть месяцев президентсва научили Зеленского чему-то, связанному с мировой политикой, так это тому, что союзы могут меняться так же быстро, как и прихоти тех, кто принимает решения в мире.

"Вот почему на вопрос, кому я доверяю, я честно сказал вам: никто", – заканчивает автор свою статью цитатой Зеленского.