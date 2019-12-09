В КНДР назвали Трампа "безрассудным и нетерпеливым стариком"

Возобновилась словесная перепалка руководителей США и КНДР, которая затихла на фоне переговоров, которые вели и обещали провести лидеры этих стран. Вице-председатель правящей Трудовой партии Кореи и бывший топ-переговорщик с США по ядерной программе Ким Ен Чол назвал президента Дональда Трампа "безрассудным и нетерпеливым стариком". Об этом сообщило Reuters.

Поводом для этого высказывания послужила реакция Трампа на очередные корейские ракетные испытания, проведенные 8 декабря.

Трамп опять обозвал в Twitter лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетменом" - так он называл его в начале своей каденции. Ким Ен Чол ответил, что слова Трампа указывают на то, что он является "безрассудным и нетерпеливым стариком, и может настать время, когда мы не можем не называть его снова "дураком".

Напомним, что Трамп регулярно обменивался оскорблениями с Ыном в первые годы своего срока полномочий, но стороны отказались от личных атак после того, как лидеры двух стран встретились в Сингапуре в 2018 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Северная Корея заявляет, что ядерные переговоры с США не возобновятся, если администрация Трампа не отойдет от односторонних требований разоружения.