Зеленский подписал госбюджет-2020

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.

На странице законопроекта №2000 на сайте Рады отмечается, что 11 декабря документ был возвращен в парламент с подписью президента.

Основные показатели госбюджета:

Доходы госбюджета на 2020 год (с трансфертами) – 1, 093 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн;

Расходы – 1,18 трлн грн.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд грн.

В 2020 год на погашение госдолга пойдет 282,1 млрд гривен, а на его обслуживание - 141,5 млрд гривен.

Среди других расходов предлагается выделить:

На социальную сферу – 293 млрд грн, в том числе 48 млрд грн на субсидии, 173 млрд на выплату пенсий и 806 млн грн на надбавки одиноким пенсионерам.

На национальную безопасность и оборону – 245,8 млрд грн (рост по сравнению с 2019 годом на 16%);

На развитие дорожной инфраструктуры – 73,6 млрд грн (рост на 37%);

На образование –145,1 млрд грн (рост на 12,7%);

На здравоохранение – 113 млрд грн (рост на 13%).

Согласно проекту госбюджета, с 1 января минимальная зарплата составит 4723 грн. Минимальный прожиточный минимум в течение года вырастет с 2027 до 2189 грн. Минимальная пенсия – с 1638 грн до 1769 грн.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. В Кабмине говорили, что пересмотрят его основные показатели после утверждения обновленного макропрогноза.