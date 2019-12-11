"Правый сектор" опроверг связь с задержанным в Мурманске "экстремистом"

Задержанный в российском Мурманске по подозрению в подготовке теракта мужчина не является участником украинского "Правого сектора". Об этом сообщил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский изданию НСН.

Заявление российской ФСБ о том, что задержанный является сторонником организации, Скоропадский назвал "чушью и бредом".

По его словам, любого задержанного по подозрению в терроризме "автоматически причисляют к правосекам" и участникам боевых действий на Донбассе. При этом в самой организации, говорит Скоропадский, имен и фамилий задержанных не знают.

Он считает, что "российская пропаганда использует нас в качестве такой страшилки. Мол, вездесущие "правосеки" установили террор в Украине и пытаются это сделать в России".

Скоропадский также утверждает, что в России находятся идейные сторонники "Правого сектора", но членов партии нет.

Ранее в России "Правый сектор" объявили экстремистской организацией и запретили его деятельность.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно в российском ФСБ заявили о задержании сторонника "Правого Сектора", готовившего теракт у здания органов местного самоуправления.