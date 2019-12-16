Общины, округа, префекты и ни слова об ОРДЛО. Как Зеленский предлагает децентрализовать Украину

Фото: Зеленский во время поездки в Запорожье / https://zp.depo.ua/

На сайте Верховной Рады появился текст президентских предложений о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.

Согласно документу, административно-территориальное устройство Украины состоит из общин, округов, областей и Автономной республики Крым (сейчас – АРК, районы, города, районы в городах, поселки городского типа и села). При этом из текста Основного закона предлагается исключить перечень и названия областей.

Первичной административно-территориальной единицей должны стать общины. Несколько общин объединятся в округа. Границы и названия.

При этом специальный правовой статус Киева должен определяться законом. Севастополь аналогичного статуса лишается.

Также в законе нет ни одного упоминания об ОРДЛО.

"Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории, децентрализации власти, субсидиарности и повсеместности местного самоуправления, сбалансированности и устойчивого социально-экономического развития территорий с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций", - говорится в тексте документа.

Образование и ликвидация общин, округов, областей, установление и изменение их границ, отнесение поселений к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование поселений, общин, округов, областей относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Кабинета министров.

Также предлагается ликвидировать местные госадминистрации. Вместо них в округах и областях исполнительную власть будут осуществлять территориальные органы центральных органов исполнительной власти. Также предлагается создание исполнительных комитетов окружных и областных советов.

Представлять государство в округах, областях и Киеве будут префекты, которые назначаются президентом по представлению Кабмина. Срок их полномочий в одной административно-территориальной единице не может превышать три года.

Также префект может вносить президенту представления о приостановлении действий актов местных органов власти, если они не соответствуют Конституции и несут угрозу для территориальной целостности Украины.

В таком случае президент может остановить действие акта, временно приостанавливать полномочия главы органа местной власти и обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение. Если КС решит, что акт неконституционный, то Верховная Рада по представлению президента может назначить досрочные выборы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе президента уже сообщали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.