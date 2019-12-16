В 2014-м в Крыму была не украинская армия, а сборище гастарбайтеров, – Сенцов

К аннексии Крыма Россией привела пассивность и нежелание кого-либо брать на себя ответственность.

Об этом в интервью Фокусу рассказал режиссер Олег Сенцов.

"В Крыму были силы, готовые сопротивляться. Но не было никакой внятной позиции государства по этому поводу... Никто не хотел брать на себя ответственность. Эта пассивность и привела к таким результатам", – считает Сенцов.

По словам режиссера, в 2014-м у Украины в Крыму была "не армия, а сборище гастарбайтеров": "Так что если даже тогда были бы правильные приказы, нам нечем было бы воевать... Я очень рад, что наша армия теперь модернизировалась".

В то же время, продолжает Сенцов, "если бы в 2014-м в Крыму действовали активнее, то, возможно, Крым и не удержали бы, но Путин точно задумался бы, стоит ли начинать действия на Донбассе".

"А поскольку Крым сдался слишком легко, вот он и подумал: откушу половину Украины. Не получилось у него... Хотя можно долго упражняться: а если бы так или не так. Легко говорить сейчас и очень трудно было принимать решение тогда", – добавил бывший политзаключенный.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенцов считает, что конфликт с РФ – "во многом информационный", и бороться с ним можно только правдой. И "проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том что его поддерживает большинство россиян".

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.