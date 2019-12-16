Зеленский рассмотрит петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста

Электронная петиция о лишении действующего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" набрала 25 тысяч голосов на сайте главы государства. Теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский.

На данный момент петицию подписали уже 25634 человек.

Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов.

Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания. В итоге Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 лет ссылки. В сентябре 1985 года он умер в колонии в Пермском крае.

В 1985 году Медведчук, будучи адвокатом диссидента Николая Кунцевича, попросил учесть ему в приговоре год и девять месяцев наказания от предыдущего срока.

Медведчуку было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины" в 2001 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.