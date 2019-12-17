Цены в Украине не снижаются, потому что зарплаты быстрее растут, – Милованов

После укрепления курса украинской гривны, цены в стране не снижаются из-за роста зарплат.

Об этом написал министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

По его данным, за год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018), за то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%.

"Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Как результат этих двух противоположных сил – цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", – написал он.

Кроме того, министр назвал продукты, на которые это повлияло больше всего.

"Если более подробно, то есть и много других факторов ... Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", – заявил министр.

При этом, один из подписчиков министра спросил в комментарии, а в чем тогда смысл укрепления гривны. На что Милованов ответил: "Это факт жизни. Курс устанавливается рынком, а не государством".

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов заявил, что в ближайшие три года средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 2000 гривен ежегодно.