Последнее в этом году заседание ТКГ: о новом перемирии на Донбассе не договорились, продлили старое

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала об итогах последнего в этом году заседания ТКГ в Минске.

Об этом она написала в Facebook.

"Украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием о необходимости реализации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019", – пишет Олифер.

По ее словам, в ходе заседания, "стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми".

"Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу", – уточнила Олифер.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что ТКГ не смогла согласовать новое перемирие на Донбассе и договорились о продлении объявленного в июле текущего года, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия", – сказал Пристайко.

Кроме того, полпред России в ТКГ Борис Грызлов сказал журналистам в Минске, что стороны подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года.

"Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля", – сказал Грызлов.

Кроме того, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ подвела итоги работы группы в 2019 году.

"В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлено мост у КПВВ Станица Луганская, начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии столкновения", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.

13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.