Зеленский с детьми звонил Гончаруку и Баканову унать про дороги и коррупцию

В День Святого Николая президент Владимир Зеленский пригласил на совместное чаепитие в свой рабочий кабинет детей-сирот Артема Кирилюка и Никиту Баула, родители которых погибли в войне на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент показал мальчикам, где и как работает. Дети расспрашивали о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли править страной.

"Самое сложное – оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование – это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", – сказал им Зеленский.

Также ребята спросили, когда в Украине будут хорошие дороги и настанет конец коррупции. На что Зеленский предложил позвонить премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Службы безопасности Ивану Баканову.

Отвечая на вопросы детей, глава правительства отметил: "Мы с президентом делаем все для того, чтобы нормальных дорог стало больше уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог – 4 тыс км – собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все".

Баканов, в частности ответил 9-летним ребятам: "Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам".

Артем и Никита также позвонили руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Все должностные лица поздравили детей с праздником Николая.

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты, их родители погибли на Донбассе. Во время встречи в Офисе президента опекуны детей обратились к Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос детей. Президент пообещал решить этот вопрос.

Как ранее сообщал Фокус:

Советник президента Зеленского заявил, что в Украине по коррупционным каналам движется минимум $10 млрд в годовом измерении.