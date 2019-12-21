Россия перекрыла Керченский пролив

Министерство транспорта РФ на 4 дня перекрыло движение по Керченскому проливу.

Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

По информации журналиста, российское министерство решило перекрыть движение по Керченскому проливу с 21 по 24 декабря 2019 года в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

"20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четверо суток – с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? – Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", – написал он.

Как сообщал ранее Интерфакс, судовладельцев и операторов водного транспорта призывали воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с 21 по 24 декабря из-за техработ на объекте.

На следующей неделе будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Владимир Путин похвастался скорым запуском ж/д сообщения с аннексированным Крымом.