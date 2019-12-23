Путин запустил железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Отмечается, что российский президент отправился в рейс из Керчи в Тамань.
"Таким образом... фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики", – пишет агентство.
"Значительно мягче идет, чем автомобили", – сказал Путин.
Путин некоторое время пути провел в кабине машиниста. После этого он перешел в один из вагонов, где пообщался с рабочими-мостовиками.
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее российское Министерство транспорта решило перекрыть движение по Керченскому проливу с 21 по 24 декабря 2019 года в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.
- Также в РФ заявляли, что в Крым будут курсировать 11 пар пассажирских поездов.
- Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.