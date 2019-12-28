Дерзкие такие. Семь политиков, которые стали открытием 2019 года

Андрей Богдан - глава Офиса президента Украины

Улыбка и хитрый прищур главы Офиса президента Украины Андрея Богдана давно стали его визитной карточкой. А его публичные нашептывания на ухо президенту Владимиру Зеленскому - давно растащили на мемы.Ироничные посты и публичные выходки главы ОП, типа празднования Дня независимости Украины в Сен - Тропе, всегда вызывают бурную реакцию у пользователей соцсетей. А СМИ в очередной начинают задаваться вопросом: уволит ли Богдана Зеленский после всего этого или нет.

Однако за всем этим скрывается человек, сумевший стать фактически вторым рулевым в нашей стране. Противники команды президента демонизируют Богдана, приписывая ему невероятное влияние как на Зеленского, так и на ключевые процессы в государстве.

Эксперты прогнозируют, что глава ОП все же "доиграется", и уже в 2020 году ему светит отставка. "По моим прогнозам, уже осенью, скорее всего произойдет отставка правительства, и вслед за ней - возможно увольнение главы Офиса президента Украины, Генпрокурора и глав антикоррупционных структур. Это произойдет в случае, если рейтинг президента существенно снизится и страна окажется на грани политического кризиса. В этом случае надо будет пожертвовать несколькими ключевыми фигурами", - считает политолог Руслан Бортник.

Впрочем, пока Богдану удается удачно маневрировать, соблюдая баланс между интересами президента, парламента, Кабмина и большого бизнеса. Поэтому не исключено, что он и в дальнейшем будет полезен всем сторонам.

Давид Арахамия - глава фракции "Слуга народа"

Давид Арахамия - пожалуй один из самых оригинальных и неординарных глав фракций за всю историю украинского парламента. Во-первых, потому что, в отличие от своих коллег, нынешних и предыдущих, не был в политике до 2019 года. Во-вторых - у него одинаковая манера общения с собеседниками, вне зависимости от того, кто перед ним: депутат, журналист или обычный человек. Подача мыслей - максимально проста и доступна. Благодаря этому искать двойной подтекст в его заявлениях не получается. Нашумевшая скандальная переписка с фракцией, когда в Сеть было слито сообщение Арахамии к своим коллегам с предложением показать, что "Слуга народа" - "секси-партия" - яркое тому подтверждение.

В третьих, Арахамия первый из всех глав фракций, который вместо классического костюма отдал предпочтение более удобной одежде. Его обычный вид - кроссовки, джинсы и рубашка с пиджаком или толстовка.

Самое главное - ему удается, возможно лишь пока, но удерживать единство в самой крупной фракции за всю историю Рады.

Святослав Вакарчук - лидер партии "Голос"

Несмотря на довольно громкое название политической силы, ее лидеру и народному депутату Святославу Вакарчуку пока не удалось серьезно раскрыть свой голос в стенах Верховной Рады. Напомним, это уже второе явление фронтмена группы "Океан Эльзы" и кандидата физико-математических наук Вакарчука в парламенте. Впервые он прошел в Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная Самооборона" в 2007 году. Однако уже в 2008 году сложил полномочия, вернувшись к карьере певца.

Кстати, выступления он не прекращает и сейчас. Так, на днях стало известно, что группа "Океан Эльзы" вместе с Вакарчуком выступили в Минске на корпоративе компании Wargaming, которая является разработчиком игры World of Tanks. В СМИ ходили слухи, что группе за выступление заплатили 100 тысяч долларов. В партии "Голос" в ответ на бурное возмущение пользователей соцсетей заявили, что по закону никто не запрещает народным депутатам заниматься творчеством.

Впрочем, нельзя сказать, что Вакарчук как депутат не эффективен. Несмотря на периодическое отсутствие в стенах парламента он за полгода работы внес 8 документов на рассмотрение, в качестве соавтора. Причем три из них были приняты в сессионном зале: это закон о предоставлении статуса участника боевых действий для добробатов и два постановления.

Пока что Вакарчук только начинает открываться как политик для своего электората и остальных украинцев. И учитывая, что он является лидером фракции, то "соскочить" с политического поезда, как это произошло в 2008 году, ему не удастся.

Александр Дубинский – еще пойдет "в рост"

В прошлом - журналист известной программы "Гроши", специализирующейся на разоблачении коррупции, продолжил это увлекательное занятие уже будучи в статусе народного депутата. В соцсетях на своих каналах он регулярно критикует действия своих коллег по фракции "Слуга народа", а также делится информацией относительно возможных коррупционных действий власти. Однако в отличие от своих коллег предшественников, экс-депутатов и бывших журналистов Мустафы Найема и Сергея Лещенко, Дубинский ведет себя достаточно грамотно. С одной стороны, он показывает, что находится в определенной оппозиции к отдельным действиям власти и коллегам по фракции. С другой стороны - не переходит "красные линии", из-за которых его можно было "наказать" исключением из фракции. Благодаря этому он остается в политике, но своим сторонникам показывает, что ведет свою, отдельную игру.

"Я думаю, что слухи о том, что Дубинский в будущем может стать отдельным политическим игроком, могут иметь под собой основания. Он бунтует, не боится выражать свой протест против отдельных действий фракции. И таким образом формирует вокруг себя определенное электоральное ядро. Однако с другой стороны, не исключено, что это просто интересная многоходовка, чтобы показать, что во фракции есть своя оппозиция. Есть свобода слова и свобода мысли", - считает политолог Алексей Якубин.

Яна Зинкевич - народный депутат "Европейская Солидарность"

Яна Зинкевич - одна из самых смелых депутатов Верховной Рады. С самого начала военного конфликта на Донбассе как медик-доброволец помогала украинским воинам. Создала и руководила медицинским батальоном "Госпитальеры". Теперь же продолжает помогать добробатам в стенах Верховной Рады. Напомним, она заявила, что готова взять на поруки военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству известного журналиста Павла Шеремета.

Ранее Зинкевич публично выступила в защиту своей коллеги по фракции Софии Федины, которая на пару с волонтером Марусей Зверобой, опубликовала скандальное видео с угрозами в адрес президента Владимира Зеленского.

Яна Зинкевич, в отличие от многих коллег по фракции неоднократно демонстрировала, что не боится публично встать на защиту женщины - нардепа, женщины - добробата или в целом ветеранов АТО. И продолжает в парламенте активно заниматься правами тех, кто воевал на востоке нашей страны.

Андрей Ермак - человек с прямым доступом

Андрей Ермак - один из самых близких и доверенных людей президента Владимира Зеленского. В интервью ранее он неоднократно заявлял, что может назвать главу государства своим другом. Кроме того, Ермак - один из немногих, у кого есть прямой контакт с Зеленским в любое время суток.

Помощник главы государства занимается международными отношениями, а также переговорами с Россией по Донбассу и обмену пленными. Несмотря на довольно частую критику и слухи о том, что Зеленский недоволен его работой, Ермак, после карьеры продюсера и бизнесмена, продолжает осваивать для себя новое поприще: международную дипломатию. Кстати, в политике помощник Зеленского не такой уже и новичок. Он был помощником депутата от Партии Регионов Эльбруса Тедеева в V, VI и VIІ созывах Верховной Рады.

Алексей Гончарук - премьер - министр Украины

Алексей Гончарук - самый молодой и самый "технический", как любят говорить злопыхатели, премьер-министр Украины. В отличие от своих предшественников, он, по мнению многих экспертов, вряд ли станет когда-нибудь самостоятельной политической фигурой.

"Покатушки по кабинету на электросамокате - не то, что хочет видеть украинский народ. Пока что Гончарук, то ли ввиду своего возраста, то ли ввиду отсутствия должного опыта, не демонстрирует никаких особо положительных результатов на своей должности. Впервые в нашей стране премьер настолько зависим от Банковой", - считает политолог Тарас Черновол.

По слухам, президент недоволен работой Гончарука. Поэтому не исключено, что политическая звезда нынешнего премьера может закатиться уже в 2020 году.

Новые - старые лица

Впрочем, эксперты, опрошенные Фокусом считают, что основная масса политиков, которые активно мелькают в СМИ - на самом деле "новые-старые" лица. Одни ранее вели серьезную медийную кампанию, другие - известны по волонтерской деятельности или же по работе в государственных структурах.

"На самом деле новых лиц в парламенте довольно много - порядка 200 человек. Однако, они сидят тише воды - ниже травы, и просто нажимают на кнопки, - считает политолог Тарас Черновол. - Если говорить об Арахамии, Вакарчуке, Дубинском или Яне Зинкевич - да, условно это новые лица в политике. Но они известны медийно. Как волонтеры, медиа-киллеры или же артисты. А те, кто в политике действительно новичок - они либо сами не будут высовываться, либо им этого не дадут сделать. Чтобы избежать восхождения неконтролируемых политических звезд".